Danone avanza subida de precios por la inflación y denuncia que la marca blanca "copia" los productos

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El presidente de Danone para EMEA, Pablo Perversi, ha avanzado que la multinacional prevé una nueva subida de precios para paliar el impacto del alza de costes de las materias primas y de la energía, pero que las compañías cuentan con distintas herramientas para compensar los efectos de la inflación, entre ellas la innovación, la renovación de productos y las reformulaciones.

"Hemos subido precios y volveremos a intentar subirlos", ha asegurado Perversi durante su participación en el 41º Congreso Aecoc de Gran Consumo.

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Perversi ha defendido que estas medidas deben desarrollarse en paralelo a la evolución de las necesidades del consumidor, con el objetivo de mantener la accesibilidad de los productos y seguir creciendo. "Nuestros productos tienen que ser accesibles al consumidor, porque no vamos a regalar producto ni hacer promociones locas porque eso no ayuda a generar valor", ha afirmado.

Respecto a la marca blanca, el directivo ha asegurado que su atención se centra en el consumidor, donde identifica oportunidades de crecimiento, pero ha criticado que la marca de distribución "copia y baja el precio", mientras que la estrategia de su compañía pasa por continuar apostando por la innovación, sus productos y la accesibilidad de su oferta.

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En este sentido, ha considerado que la marca propia "no crea tendencias ni hace crecer el mercado", por lo que ha reivindicado el papel de las marcas de fabricante para impulsar su desarrollo. Así ha señalado que los lácteos son el mercado que más valor está generando entre las categorías en España en este momento, una evolución que ha vinculado con la innovación, las inversiones y la diferenciación.

Respecto a la presencia de las innovaciones en los lineales, Peversi ha destacado que la colaboración con los distribuidores permite crecer tanto a Danone como a sus socios comerciales. Así, aquellos operadores con los que la multinacional trabaja de forma conjunta no solo contribuyen a que sus marcas ganen cuota, sino que también mejoran su propia posición en el mercado español.

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El directivo ha cuestionado los modelos que conceden menos espacio a las marcas y a la innovación, aunque ha reconocido que responden a estrategias propias con las que compiten en el mercado. "Cuando colaboramos bien, crecemos en todos los sitios, a lo mejor a los otros no les va tan bien porque no ceden ese espacio", ha reconocido.

Perversi ha reiterado que el mercado español "está fragmentado" y cuenta con pequeñas empresas que tienen agilidad y que si se están enfocadas a la "innovación y a la ciencia" les espera un "futuro muy bueno". "Pero si se conforman con seguir cayendo sin encontrar la manera de crecer el futuro, no será tan positivo. Es importante en España que se desafíen los elementos antiguos porque 'Sí se puede'", ha subrayado.

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"Hemos escuchado que en mercados maduros es difícil crecer, pero en España hemos demostrado que sí se puede volver a crecer cuando te concentras en las necesidades emergentes de los consumidores y apostando por la ciencia. Creamos valor a nuestros consumidores y colaboramos con un ecosistema que nos permite ganar todos", ha recalcado.

Cuestionado por la situación en Francia por los disturbios que están asolando el país y su impacto en las empresas, después de que Carrefour reconociera que revisaba sus previsiones, Perversi ha evitado pronunciarse sobre los resultados o las expectativas de Danone al encontrarse la compañía a la espera de presentar sus resultados.

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No obstante, ha señalado que el grupo está colaborando con el Gobierno francés y con entidades del sector de los supermercados para garantizar el acceso de los consumidores a sus productos. En este sentido, ha explicado que durante la guerra en Oriente Medio la compañía ya modificó rutas para asegurar la llegada de los productos a los lineales, como parte de su compromiso de abastecer a los consumidores allí donde se encuentren.

INNOVACIÓN Y CIENCIA, PALANCAS DE CRECIMIENTO

De esta forma, el presidente de Danone para EMEA, Pablo Perversi, ha destacado que el cambio en los hábitos de consumo y el creciente interés por la salud abren nuevas oportunidades para las marcas. "Ser saludable ahora vende", ha señalado, al subrayar que cuidarse ha pasado a formar parte de la identidad de los consumidores y de la realidad social.

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En este contexto, ha defendido la responsabilidad de las empresas de responder a las necesidades emergentes y ha considerado que Danone parte de una posición "privilegiada" para seguir creciendo.

Así, Perversi ha explicado que la multinacional ha renovado el 50% de los productos del lineal mediante la innovación, ha entrado en nuevas categorías e invertido en tecnología, además de transformar muchas de sus formas de trabajar. Estos cambios, según ha indicado, han permitido a Danone pasar de perder volumen a ganarlo, en un proceso que también ha requerido una transformación cultural.

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De esta forma, entre los aprendizajes de esta evolución, el directivo ha destacado que "el crecimiento empieza mucho antes de que exista el mercado" y ha señalado que el 40% del crecimiento actual procede de categorías que hace unos años eran emergentes. Así, ha apuntado que el mercado del kéfir se ha multiplicado por cinco y que el yogur griego ha pasado de ser un nicho a convertirse en el primer segmento en términos de penetración.

El presidente de Danone para EMEA ha recordado que hace cinco años los lácteos estaban en retroceso, mientras que ahora la compañía crece de forma sostenible. En este proceso, ha reivindicado la ciencia como un elemento clave para desarrollar soluciones. "La ciencia descubre posibilidades y la innovación las convierte en crecimiento", ha afirmado.

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En relación con los tratamientos GLP-1, como Ozempic, Perversi ha destacado el papel de la proteína en la protección de la masa muscular y ha considerado que Danone está "bien posicionada" para responder a esta necesidad, que, según ha señalado, figura entre las recomendaciones de los nutricionistas.

Asimismo, ha apuntado que estos tratamientos han tenido un efecto adicional al impulsar cambios en los hábitos alimentarios y una mayor atención a cómo mantener una dieta saludable, en la que la proteína es uno de los aspectos relevantes, aunque no el único.

De esta forma, Perversi ha defendido que las marcas deben "crear valor" y no limitarse a competir, frente a la comodidad de apostar por lo de siempre sin mirar al futuro. A su juicio, responder a las necesidades de todos los consumidores constituye una responsabilidad que también se traduce en crecimiento para el conjunto del sector.