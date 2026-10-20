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Jesulín de Ubrique responde con una sonrisa a la 'amenaza' de Belén Esteban a Juls si sigue hablando de su hija Andrea

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A pesar de que ni una ni otra se han pronunciado en los últimos días, la guerra mediática entre Belén Esteban y Julia Janeiro continúa tras la irrupción en escena de Beatriz Trapote asegurando que la 'patrona' habría puesto trabas a Jesulín y María José Campanario para poder disfrutar de su hija Andrea en numerosas ocasiones cuando era solo una niña, llegando a insinuar que la pequeña estaría 'manipulada' por su madre cada vez que iba a Ambiciones.

Unas duras declaraciones en las que la mujer de Víctor Janeiro contaría con el apoyo y respaldo del torero y la odontóloga, y a las que la 'princesa del pueblo' ha reaccionado advirtiendo que si continúan hablando de su hija, que es anónima, ella también podría mandar una "cartita de amor" a los que lo hagan, después de que la propia Juls revelase que su padre iba a mandar una "carta de amor" -es decir, una demanda- a Belén por su entrevista en '¡De Viernes!'.

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Una 'amenaza' que parece no preocupar en absoluto a Jesulín, que continúa con sus rutinas habituales sin aclarar si finalmente ha emprendido acciones legales contra la de Paracuellos por revelar detalles desconocidos de su relación con Andrea y tacharle de padre "ausente". De lo más sonriente y relajado, el diestro ha evitado contestar a Belén, aunque lo que más nos ha llamado la atención en su nueva aparición ante las cámaras no ha sido su silencio sino su evidente cambio físico, ya que en los últimos tiempos parece haber ganado unos kilos.

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