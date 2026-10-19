La gestora de Mediolanum opta por valores europeos y de emergentes para la recta final del año

Logo de Mediolanum International Funds ECONOMIA MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

Guardar

Mediolanum International Funds, la gestora de activos del grupo italiano con sede en Dublín, mantiene su apuesta por la renta variable de Europa y de mercados emergentes frente a Estados Unidos de cara al último trimestre del 2026.

En contraposición, la entidad prefiere optar por una posición neutral en Estados Unidos debido al "posicionamiento saturado" y a las "valoraciones exigentes" que se registran en la actualidad.

PUBLICIDAD

"En un trimestre en el que los bonos marcan la pauta, la disciplina en valoración importa más que el momentum", expone el subdirector de inversión en renta variable de Mediolanum International Funds, Giles Worthington, en sus perspectivas sobre la última parte del ejercicio.

La entidad prevé que la renta variable global encare el último trimestre del año afectado por el mercado de bonos, el precio del petróleo y el conflicto en Oriente Próximo.

"Los gobiernos pagan más por financiar sus déficits, lo que suscita dudas sobre la sostenibilidad de la deuda. Francia ha destacado especialmente, con un comportamiento significativamente inferior durante el periodo", especifica el responsable de renta fija de la gestora, Daniel Loughney.

PUBLICIDAD

Respecto a los mercados de crédito, Loughney ha destacado que los diferenciales empezaron a ampliarse durante el mes de septiembre como consecuencia de unas rentabilidades totales más elevadas, impulsadas por la subida de las rentabilidades de la deuda pública, "podrían empezar a afectar a la financiación empresarial".

"El riesgo es mayor para los emisores con peor calificación crediticia y para los emisores de regiones que afrontan preocupaciones fiscales, como Francia", apunta.

En relación a Francia, la gestora recuerda que la prima de riesgo se ha ampliado "significativamente" ante el temor de que los costes de financiación resulten demasiado elevados para que el país pueda absorberlos.

La prima de riesgo de Francia se ha disparado esta mañana hasta los 144 puntos básicos tras los disturbios producidos por todo el país por el elevado coste de la vida, mientras que el rendimiento del bono francés a diez años ha subido hasta situarse en el 4,877%.

PUBLICIDAD

Dado el actual entorno de los bonos, la gestora prevé que los bancos centrales adopten "un tono menos restrictivo" que consiga reducir el grado de endurecimiento financiero descontado por los mercados, algo que haría bajar las rentabilidades de los plazos más largos.