Markus Howard se desvincula del Kosner Baskonia tras cuatro temporadas

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El escolta estadounidense Markus Howard se ha desvinculado del Kosner Baskonia tras alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato tras cuatro temporadas en la entidad vitoriana, con la que conquistó la Copa del Rey de 2026 y disputó un total de 244 partidos oficiales.

"Kosner Baskonia y Markus Howard han alcanzado un acuerdo en el que el exterior de Nueva Jersey se desvincula de la entidad baskonista y emprenderá una nueva aventura profesional lejos de Vitoria-Gasteiz", ha anunciado el club vitoriano en un comunicado.

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El de Nueva Jersey, que llegó al equipo alavés en el verano de 2022 y ha ejercido como uno de los capitanes en los dos últimos cursos, emprenderá una nueva etapa profesional lejos de Vitoria-Gasteiz tras dejar una "huella histórica" en el club, del que se marcha como el segundo máximo anotador de triples en la historia de la entidad en la Liga Endesa y como el jugador con más triples encestados en un solo curso en la Euroliga.

Durante su trayectoria en el conjunto vasco, el jugador estadounidense ha participado en 130 encuentros de la Euroliga, 109 de la Liga Endesa y cinco entre la Copa del Rey y la Supercopa Endesa, erigiéndose en una de las principales referencias ofensivas del equipo durante las cuatro campañas completas que ha defendido su camiseta.

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En lo relativo a la presente temporada 2026-27, el exterior apenas ha tenido protagonismo en el arranque del curso, habiendo disputado tres partidos en la Euroliga con unos promedios de 4,7 puntos, 0,7 rebotes y 0,7 de valoración en diez minutos de media por choque, mientras que en la Liga Endesa solo ha jugado un encuentro en el que aportó ocho puntos y siete de valoración en 13 minutos sobre el parqué.

A nivel global en la Liga Endesa, Howard cierra su ciclo en España tras 109 partidos en los que ha promediado 16,7 puntos, 1,4 asistencias, 1,2 rebotes y 11,0 de valoración media en 21 minutos por encuentro, firmando un 40,1% de acierto en lanzamientos de tres puntos y teniendo como tope anotador en la competición doméstica los 38 puntos que logró frente al Hiopos Lleida en noviembre de 2024.

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A través de un comunicado oficial, el Kosner Baskonia ha destacado el "compromiso y carácter" del tirador estadounidense, remarcando que su nombre queda "escrito para siempre en los libros de historia" de una entidad que le ha deseado la mayor de las suertes para sus próximos retos profesionales.