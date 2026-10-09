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La selección femenina visita el Capitolio de Washington

09/10/2026 Fútbol/Selección.- La selección femenina visita el Capitolio de Washington. La selección española femenina de fútbol visitó este jueves el simbólico Capitolio, situado en Washington, donde la actual campeona del mundo jugará este sábado el primero de sus dos amistosos contra los Estados Unidos. NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS PRENSA RFEF
09/10/2026 Fútbol/Selección.- La selección femenina visita el Capitolio de Washington. La selección española femenina de fútbol visitó este jueves el simbólico Capitolio, situado en Washington, donde la actual campeona del mundo jugará este sábado el primero de sus dos amistosos contra los Estados Unidos. NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS PRENSA RFEF
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La selección española femenina de fútbol visitó este jueves el simbólico Capitolio, situado en Washington, donde la actual campeona del mundo jugará este sábado el primero de sus dos amistosos contra los Estados Unidos.

Según informó el combinado nacional, la expedición de la 'Roja' aprovechó este día para visitar la sede del Congreso estadounidense y pudieron descubrir algunos de los espacios más destacadas del edificio, de la mano de una visita guiada que les permitió acercarse a la historia y las instituciones del país.

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