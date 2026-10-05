El Día del Cine Español celebra mañana su 6ª edición, dedicada a guionistas y a la recuperación del patrimonio del cine

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El Día del Cine Español celebrará este martes 6 de octubre su sexta edición con el foco puesto en la figura de los guionistas y en la recuperación del patrimonio cinematográfico, con una programación especial en el Cine Doré de Madrid, actividades en pequeños municipios y entornos rurales y proyecciones de cine español en más de 50 ciudades de los cinco continentes.

La cita está organizada por el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de Filmoteca Española, y tendrá como uno de sus principales actos la mesa redonda 'La libertad creativa del guionista', que se celebrará a partir de las 12.00 horas en el Cine Doré y analizará el papel de los guionistas en la creación cinematográfica y audiovisual.

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El encuentro contará con la participación del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, y será presentado por la directora general del ICAA, Marta Serrano. Isabel Vázquez ejercerá de moderadora de una mesa integrada por Rodolf Giner, Josep Gatell, Jorge Sánchez-Cabezudo, Marina Parés, Tina Olivares y Ana Hormaetxea.

La jornada en el Cine Doré también estará dedicada a la recuperación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico español, con la proyección de tres de los trabajos más recientes desarrollados por el Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos de Filmoteca Española.

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La programación comenzará con la restauración de 'Esa pareja feliz' (1951), dirigida y guionizada por Juan Antonio Bardem y Luis García-Berlanga, que se proyectará en sesión continua a las 17.00, 18.25, 19.50 y 21.15 horas. La elección del título responde a que su fecha final de producción, el 6 de octubre de 1951, fue tomada como referencia para establecer el Día del Cine Español.

El programa continuará a las 17.30 horas con la versión restaurada y sin censura de 'El inquilino' (1957), de José Antonio Nieves Conde, una película que mantiene su vigencia por su retrato de las dificultades de acceso a la vivienda. La restauración parte de una versión no censurada que el propio director preparó en 1993 e incorpora materiales adicionales como el tráiler, textos sobre el proceso de censura y dos finales, uno impuesto por la censura y otro sin censurar.

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La jornada se completará con la presentación de la restauración de 'Angustia' (1947), también dirigida por Nieves Conde, cuya recuperación se suma al trabajo de Filmoteca Española para preservar la obra del cineasta y facilitar que películas que forman parte de la historia cinematográfica española puedan seguir siendo vistas, estudiadas e interpretadas.

MÁS DE 50 CIUDADES EN TODO EL MUNDO

El Día del Cine Español volverá a tener este año una dimensión internacional con motivo del 50 aniversario de 'El desencanto', de Jaime Chávarri. La película se proyectará en más de 50 ciudades de los cinco continentes a través de la red del Instituto Cervantes y de la red exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

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Entre las ciudades participantes figuran Londres, Roma, Nueva York, Los Ángeles, Pekín, Tokio, Nueva Delhi, Casablanca y Sídney. Para acompañar su circulación internacional se han preparado diferentes versiones subtituladas y materiales destinados a contextualizar la película y su relevancia en la historia del cine español.

La celebración también llegará a pequeños municipios y entornos rurales mediante un programa impulsado por los ministerios de Cultura y de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entre octubre y noviembre se celebrarán seis sesiones especiales acompañadas por sus cineastas.

El programa incluye 'Bodegón con fantasmas', de Enrique Buleo, en Quintanar del Rey (Cuenca); 'Traineras, pasión por el remo', de Telmo Iragorri, en Artziniega (Álava); 'Tiempo entre olivos', de Fany de la Chica, en Granada; 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia, en Arenas de San Pedro (Ávila); 'La terra negra', de Alberto Morais, en Garganta de los Montes (Madrid), y 'Dones Muntanya', de Eduard Costa y Sònia Armengol, en Amer (Girona).

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Además, distintas instituciones se sumarán a la celebración con actividades propias. Acción Cultural Española (AC/E) proyectará este martes 'Canciones para después de una guerra', de Basilio Martín Patino, de forma simultánea en Madrid, Málaga y Santander. Cineteca Madrid participará con la proyección de la restauración de 'Mientras el cuerpo aguante', de Fernando Trueba, y continuará al día siguiente con 'Pequeño diccionario de gramática de las nubes'.