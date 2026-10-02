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Sensedia es reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para la Gestión de APIs

PR Newswire

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SÃO PAULO, 2 de octubre de 2026

El informe evalúa a los proveedores de gestión de APIs en función de su Capacidad de Ejecución y Completitud de Visión

SÃO PAULO, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Sensedia, especialista en API y agentes de IA, ha sido reconocida como líder en el Cuadrante Mágico™ 2026 de Gartner® para la gestión de API. El estudio evalúa a los proveedores de gestión de API según su capacidad de ejecución y la amplitud de su visión.

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Para Sensedia, esta posición de liderazgo representa un momento clave en su trayectoria en la gestión de API. A medida que los agentes de IA comienzan a acceder a datos, llamar a servicios y realizar tareas en diferentes sistemas empresariales, las API adquieren un papel aún más relevante. Cuando estas interacciones llegan a producción, las empresas necesitan definir qué agentes pueden acceder a cada recurso, aplicar políticas de seguridad y realizar un seguimiento de las acciones realizadas.

"Hemos llegado hasta aquí porque nuestros clientes nos han presentado sus arquitecturas más complejas y nos han impulsado a evolucionar continuamente, y nuestros empleados y socios han asumido ese reto junto a ellos. A medida que los agentes de IA comienzan a operar en sistemas empresariales reales, nuestra responsabilidad es seguir ganándonos esa confianza", afirma Kleber Bacili, cofundador y CEO de Sensedia.

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De la gestión de API a la gobernanza de las interacciones de IA

Muchas organizaciones operan sistemas distribuidos en diferentes nubes, gateways y plataformas de integración. Con los agentes de IA, las API también les otorgan acceso a datos y servicios, lo que aumenta el desafío de controlar quién puede realizar cada interacción y bajo qué condiciones.

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A medida que nuestros clientes se enfrentan a arquitecturas complejas en diferentes nubes y gateways, y ahora integran agentes de IA, evolucionamos junto a ellos. Nuestra prioridad es ofrecer a los equipos de nuestros clientes una verdadera autonomía de ejecución sin comprometer el control de acceso ni la gobernanza», afirma Marcílio Oliveira, cofundador de Sensedia.

La plataforma de Sensedia permite a las empresas conectar y gestionar API, integraciones y agentes de IA en arquitecturas diversas y de múltiples proveedores. La solución ofrece:· Independencia de proveedores y nubes: gobernanza coherente en entornos heterogéneos, sin obligar a los equipos a adoptar un único gateway, modelo o proveedor de nube.

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· Gobernanza federada: políticas de seguridad a nivel empresarial y visibilidad centralizada, equilibradas con la autonomía de los equipos locales, lo que permite a las organizaciones innovar con agilidad sin renunciar al control.

Acceda al informe de Gartner

El Cuadrante Mágico™ 2026 de Gartner® para la Gestión de API está disponible mediante reproducción bajo licencia de Sensedia: https://hubs.ly/Q04yF7mk0

Gartner, Cuadrante Mágico para la Gestión de API, Shameen Pillai, Nicholas Carter, John Santoro, 28 de septiembre de 2026.

Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones, ni recomienda que los usuarios de tecnología seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de Gartner contienen las opiniones de la organización de análisis de negocios y tecnología de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner se exime de toda garantía, expresa o implícita, relacionada con esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

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Gartner y Cuadrante Mágico son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales.

Acerca de Sensedia

Sensedia es una compañía global que ayuda a las empresas a conectar y gobernar su ecosistema digital. Su plataforma permite gestionar de forma segura APIs, integraciones y agentes de IA en entornos multicloud y multigateway. Especializada en Open Finance, API Management y AI Governance, combina tecnología y servicios especializados para acelerar la innovación. Reconocida en el Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para API Management, cuenta con clientes como Scotiabank y BancoSol. Más información en sensedia.com.es.

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FUENTE Sensedia