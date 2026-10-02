Identifican con genealogía genética a hombre hallado muerto hace 45 años en Nueva Jersey

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Nueva York, 2 oct (EFE).- Los avances en la investigación genética permitieron a la policía de Nueva Jersey (EE.UU.) identificar los restos de un hombre hallado hace 45 años flotando frente a una playa del estado.

La policía informó de que recurrió a la genealogía genética forense, una técnica que permite analizar el ADN y establecer vínculos familiares, para identificar el cuerpo, encontrado el 22 de mayo de 1981 por la Guardia Costera, recoge hoy el diario NJ.com.

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Se trataba de Glen Napoleon Burbage, un comandante retirado de la Guardia Costera de 59 años que vivía en Carolina del Sur y había viajado a Atlantic City (Nueva Jersey) en 1981, donde desapareció.

Las pruebas de ADN realizadas entonces no permitieron encontrar coincidencias en las bases de datos de perfiles genéticos, incluido el Sistema Combinado de Índice de ADN (CODIS, por sus siglas en inglés), según el diario.

La policía recurrió posteriormente al Centro de Investigación de Genealogía Genética (IGG, por sus siglas en inglés) de Ramapo College, en Nueva Jersey, que comparó la muestra de ADN con perfiles genéticos de bases de datos para buscar posibles familiares y establecer vínculos de parentesco.

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El IGG determinó que el cadáver podría corresponder a Burbage, por lo que la policía pidió a la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur una muestra de ADN de un familiar. La comparación permitió finalmente confirmar que se trataba de Burbage.

La policía mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias de su muerte. EFE