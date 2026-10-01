Guardar

Vantage recibe los reconocimientos de "Bróker transparente" y "Mejor plataforma regulada" de manos de los organizadores de Wealth Expo Paraguay 2026

PR Newswire

PUBLICIDAD

PORT VILA, Vanuatu, 30 de septiembre de 2026

PORT VILA, Vanuatu, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ("Vantage"), un bróker de CFD sobre múltiples activos, concluyó su participación como patrocinador Diamante en la Wealth Expo Paraguay 2026, celebrada el 26 de septiembre en el Hotel Sheraton Asunción, en Asunción (Paraguay).

PUBLICIDAD

Al término del evento, los organizadores otorgaron a Vantage dos distinciones según sus criterios propios: "Bróker transparente" y "Mejor plataforma regulada".

Vantage también participó en una serie de sesiones sobre el comportamiento del mercado, las plataformas de negociación y la selección de brókeres. Alejandro Zelniker impartió la sesión en el escenario principal titulada "¿Cuándo se gana más dinero: invirtiendo en un mercado caótico o tranquilo?", donde se analiza cómo las diferentes condiciones del mercado pueden influir en las decisiones de negociación e inversión.

PUBLICIDAD

Isabella Acosta participó en la mesa redonda "El papel de las plataformas en la expansión del trading en la región", donde aportó sus puntos de vista sobre la repercusión de las plataformas a medida que la tecnología y la participación en los mercados evolucionan en toda América Latina. Alan Pereyra impartió el taller "Cómo elegir un bróker: las preguntas que nadie se hace", que se centra en las consideraciones prácticas que los participantes pueden tener en cuenta a la hora de evaluar a los brókeres y los servicios de negociación.

En el stand n.º 1, el equipo de Vantage se reunió con los asistentes a lo largo de todo el evento y organizó una actividad interactiva, creando así un espacio adicional para debatir sobre la negociación, la evolución de los mercados y la tecnología financiera.

PUBLICIDAD

La participación de Vantage en la Wealth Expo Paraguay 2026 forma parte de su compromiso más amplio con las comunidades de operadores de toda América Latina, combinando el diálogo sectorial, la educación financiera y la interacción presencial en eventos regionales clave.

Vantage publicará más novedades sobre sus actividades en Paraguay y en toda América Latina a través de los canales oficiales.

Acerca de Vantage

Vantage Markets es un bróker de CFD sobre múltiples activos que ofrece acceso al oro, el mercado de divisas, las materias primas, los índices, las acciones, los ETF y los bonos.

Con más de 17 años de experiencia, Vantage ofrece una plataforma de negociación confiable, una aplicación móvil galardonada y una experiencia de negociación intuitiva.

Advertencia sobre riesgos: Los CFD son productos apalancados complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La negociación con CFD puede no ser adecuada para todos los inversores. Se recomienda al lector que analice con atención si entiende bien cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

PUBLICIDAD

Aviso legal: Este contenido tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión. La disponibilidad de los productos y servicios descritos en este comunicado está sujeta a restricciones jurisdiccionales y es posible que no estén disponibles para los residentes de determinados países o regiones.

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/vantage-recibe-los-reconocimientos-de-broker-transparente-y-mejor-plataforma-regulada-de-manos-de-los-organizadores-de-wealth-expo-paraguay-2026-302895360.html

FUENTE Vantage