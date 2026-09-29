La Guardia Costera de China efectúa una nueva "patrulla" marítima al este de Taiwán

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Pekín/Taipéi, 29 sep (EFE).- La Guardia Costera de China (CCG) llevó a cabo este martes una nueva ronda de "patrullas rutinarias de aplicación de la ley" en aguas situadas al este de Taiwán, una zona en la que Pekín ha redoblado su presencia en los últimos meses pese a las reiteradas protestas de Taipéi.

Jiang Lue, portavoz de la CCG, declaró en un comunicado que el grupo operativo liderado por el buque Zhujiajian realizó la operación "conforme a derecho" en esas aguas, donde venía intensificando sus actividades desde septiembre para garantizar "de manera efectiva" el orden de la navegación.

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"La Guardia Costera de China seguirá reforzando las patrullas de aplicación de la ley en las aguas bajo jurisdicción china y salvaguardará con firmeza la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China", apunta el texto.

China reforzó su presencia marítima al este de Taiwán tras el anuncio, el pasado 28 de mayo, del inicio de negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales, una franja que se extiende frente a la costa oriental de la isla.

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Esta zona resulta particularmente estratégica no solo porque alberga vías marítimas clave para el comercio mundial, sino porque es la ruta que emplearían países como Estados Unidos y Japón para socorrer a Taipéi en caso de invasión o bloqueo marítimo de China, de acuerdo con analistas de defensa.

En este contexto, Taipéi ha defendido en varias ocasiones que posee "derechos soberanos y jurisdicción" en la zona económica exclusiva al este de la isla, y también ha denunciado que Pekín "no tiene jurisdicción alguna sobre ninguna de las aguas circundantes" de Taiwán.

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En un comunicado aparte, Zhu Anqing, portavoz de la división del mar de China Oriental de la CCG, señaló este martes que, desde principios de septiembre, la Guardia Costera de la provincia china de Fujian (sureste) ha llevado a cabo "patrullas rutinarias de aplicación de la ley" en torno al archipiélago de las Kinmen, controlado por Taiwán y situado a pocos kilómetros de las costas chinas.

Según Zhu, se trata de una "medida eficaz" para "proteger los derechos e intereses legítimos, así como la vida y los bienes, de los pescadores de ambos lados del Estrecho", así como para salvaguardar "el orden en la navegación y las actividades" en las aguas entre la ciudad china de Xiamen y Kinmen.

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En respuesta, la Administración de la Guardia Costera (CGA) taiwanesa subrayó este martes que las actividades de Pekín en la zona constituyen un "hostigamiento rutinario" que no solo perjudica "gravemente" las relaciones entre ambas orillas, sino que también socava "abiertamente" la paz y la estabilidad regionales.

"(La CGA) insta a la Guardia Costera de China a cesar de inmediato cualquier acto de hostigamiento que pueda provocar un conflicto o aumentar la confrontación", exclamó la autoridad marítima.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán como "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

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