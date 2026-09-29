Kallas dice a Siria que tiene más alternativas "creíbles" a la dependencia de Rusia

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Damasco, 29 sep (EFE).- La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo este martes al Gobierno sirio durante su visita a Damasco que espera que la presencia militar rusa en Siria se reduzca, ya que el país árabe cuenta con "alternativas creíbles" tras el derrocamiento en diciembre de 2024 del expresidente Bachar al Asad.

"En cuanto a la presencia militar rusa en Siria, Rusia utilizó su influencia para ayudar a Al Asad a asesinar sirios. Moscú aún lo protege. Esperamos que el reciente memorándum conduzca a una reducción de la presencia e influencia militar rusa", afirmó la diplomática estonia en una rueda de prensa conjunta con su homólogo sirio, Asaad al Shaibani.

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En su primera visita a la capital siria, Kallas quiso dejar claro que "Siria cuenta con alternativas creíbles a la dependencia de Rusia".

El memorando al que Kallas hace referencia es el rubricado el pasado agosto entre las autoridades de Damasco y Moscú que permite a Rusia mantener dos bases militares en la costa mediterránea siria, la aérea de Hmeimim y la naval de Tartús, con una "redefinición" de funciones acordada tras un año y medio de negociaciones que comenzaron con la caída del régimen de Al Asad.

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Esas bases militares, que eran exclusivamente de Moscú, se han convertido ahora en "centros conjuntos de entrenamiento y rehabilitación".

Ante esto, la diplomática estonia aseveró que el objetivo de la UE es ahora "movilizar aún más inversiones y mejorar" la asociación con Siria.

Aunque, recalcó, "esto también depende en gran medida de la parte siria" y propuso celebrar este año "conversaciones técnicas sobre cuestiones políticas y de seguridad, así como sobre recuperación y reconstrucción, antes de celebrar otro diálogo político de alto nivel antes del próximo verano".

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La Unión Europea ya está proporcionando 620 millones de euros para la recuperación, las necesidades humanitarias y el fortalecimiento de las instituciones, recordó la diplomática.

Lo que es cierto, apuntó, es que "la ayuda por sí sola no puede construir Siria", dado que "la inversión extranjera y nacional necesita confianza, y la confianza requiere seguridad, normas claras, Estado de derecho, instituciones que funcionen, pero también una participación igualitaria de las mujeres en la sociedad".

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Hizo hincapié en que Europa quiere que la transición en Siria "tenga éxito" y que el país mediterráneo "ocupe el lugar que le corresponde en la comunidad internacional".

Al Shaibani afirmó, por su parte, que aspira a que la colaboración de Siria con la UE se refleje en los esfuerzos de reconstrucción, y que ambos están "evaluando actualmente los acuerdos firmados previamente entre ambas partes".

"Existe una apertura europea hacia Siria, que goza de una ubicación estratégica, capital humano y un gobierno abierto a Europa", zanjó. EFE

(Foto)(Vídeo)