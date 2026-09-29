49 detenidos en una operación contra el tráfico de inmigrantes de Irlanda al Reino Unido

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Londres, 29 sep (EFE).- Un total de 49 personas fueron detenidas la semana pasada en una operación contra las redes de tráfico de inmigrantes desde la República de Irlanda al Reino Unido, informó este martes el Gobierno británico.

El Ejecutivo señaló que los arrestos se produjeron entre el 22 y el 24 de septiembre en puertos, aeropuertos, carreteras y redes ferroviarias de Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales, en un operativo destinado a detectar a personas que trataban de entrar en el Reino Unido desde la vecina Irlanda eludiendo los controles migratorios.

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La llamada operación Comby, en marcha desde abril de 2024, tiene como objetivo combatir el uso irregular del Área Común de Viaje entre los dos países, que permite la libre circulación de ciudadanos británicos e irlandeses entre ambos territorios sin controles de pasaporte.

Según un comunicado del Ministerio británico del Interior, desde la llegada al poder del actual Gobierno laborista, en julio de 2024, se ha detenido a más de 250 personas por delitos relacionados con la inmigración, de las que 113 han sido deportadas. Además, las autoridades han incautado casi medio millón de libras (unos 575.000 euros) en efectivo.

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Entre los casos difundidos figura la detención en el aeropuerto de Belfast, la capital norirlandesa, de dos mujeres rumanas que habían viajado desde la República de Irlanda sin los permisos necesarios.

Las autoridades determinaron posteriormente que podían ser víctimas de trata y obtuvieron información sobre las personas que las habían inducido a realizar el viaje, de las cuales una quedó detenida para su expulsión a Rumanía y la otra regresó voluntariamente a Dublín.

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En otro caso, en el puerto de Belfast, la Policía interceptó un vehículo en el que viajaban cuatro ciudadanos rumanos, que fueron detenidos, y encontró productos Apple falsificados valorados en unas 130.000 libras (149.000 euros).

Comby se suma a la Operación Gull, que realiza controles periódicos en puertos y aeropuertos de la provincia británica de Irlanda del Norte y que ha permitido casi 1.000 arrestos en el último año.

El anuncio de las nuevas detenciones se produce después de que el pasado junio Belfast fuera escenario de varios días de protestas y disturbios contra la inmigración, tras el apuñalamiento de un hombre por el que fue acusado un joven identificado inicialmente como sudanés.

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El sospechoso había llegado al Reino Unido en 2023 desde Dublín a través del Área Común de Viaje y ese mismo año obtuvo el estatuto de refugiado y permiso de residencia en territorio británico hasta 2028.

El suceso reavivó el debate sobre la vigilancia en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que permanece abierta en virtud del Área Común de Viaje y de los acuerdos de paz de 1998, que pusieron fin a tres décadas de conflicto armado entre republicanos y unionistas en la provincia británica. EFE

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