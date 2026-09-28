China reafirma su apoyo a Cuba "independientemente de cómo evolucione el panorama internacional"

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, ha reafirmado este lunes el apoyo chino a Cuba "independientemente de cómo evolucione el panorama internacional", en el marco de las presiones de Estados Unidos a las autoridades cubanas y del bloqueo redoblado al país caribeño.

"Desde que China y Cuba establecieron sus relaciones diplómaticas hace 66 años, los dos países han mantenido una profunda relación generación tras generación", ha dicho el portavoz en rueda de prensa desde Pekín. Bajo la estrategia de los dos jefes de Estado, Xi Jinping y Miguel Díaz-Canel, "se ha avanzado de manera constante y sostenida en la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y Cuba", ha continuado.

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Así, Guo ha asegurado que China apoyará firmemente a Cuba en su "exploración de la vía de desarrollo socialista que mejor se adapte a sus condiciones nacionales y a salvaguardar su soberanía nacional".

Estas declaraciones vienen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya declarado abiertamente que su objetivo es provocar un cambio de gobierno en Cuba y para ello haya impuesto un embargo petrolero desde comienzos de año.

El propio Trump ha afirmado este sábado que podrían llegar a un acuerdo con Cuba y que no cree necesaria una acción militar. "Queremos ayudar a Cuba. Queremos abrir Cuba a nuestra gente", ha planteado desde Washington en declaraciones a la prensa.

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En este sentido, el vicepresidente de China, Haz Zheng, en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas este sábado urgió a Estados Unidos a "levantar el bloqueo y las sanciones contra Cuba".