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Samsung impulsa la formación de jóvenes para aprovechar el potencial de la IA

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La inteligencia artificial ya llegó a las aulas. Los estudiantes la utilizan para investigar, comprender temas, desarrollar ideas y resolver tareas. Sin embargo, tener una herramienta al alcance no significa necesariamente contar con las habilidades para aprovecharla de manera efectiva.

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En este contexto, los recientes resultados de PISA 2025 en México abren una conversación que va más allá de las calificaciones: ¿estamos preparando a los jóvenes para pensar críticamente, resolver problemas y desenvolverse en un entorno donde la IA tendrá un papel cada vez mayor?

De tener acceso a la IA a saber utilizarla

Los datos muestran que esta transformación ya está sucediendo. De acuerdo con la OCDE, el 47% de los estudiantes mexicanos de 15 años utiliza chatbots de inteligencia artificial para ayudarse a aprender al menos una vez por semana. Además, el 40% los utiliza para realizar investigaciones preliminares sobre nuevos temas, el 34% para resumir textos y el 35% para apoyar la redacción de trabajos escolares.

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Estos resultados también mostraron que la relación entre tecnología y aprendizaje es más compleja que únicamente tener acceso a nuevas herramientas. La OCDE encontró que el uso moderado e intencional de la IA puede relacionarse con mejores resultados que un uso excesivo o sin orientación.

Además, los estudiantes que utilizan IA regularmente y tienen oportunidades en la escuela para aprender a evaluar críticamente la información que genera tienden a obtener un desempeño ligeramente superior. No obstante, la propia OCDE advierte que ampliar el acceso a estas herramientas difícilmente producirá beneficios sin invertir también en orientación para utilizarlas de manera apropiada y efectiva.

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Preparar a los jóvenes para un futuro con IA

Este escenario refuerza la necesidad de complementar el acceso tecnológico con formación que permita a los jóvenes comprender cómo funciona la inteligencia artificial, evaluar la información que produce y utilizarla como una herramienta para desarrollar soluciones, en lugar de depender de ella para obtener respuestas.

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Un ejemplo de la forma en que se pueden ofrecer esta preparación para un futuro próximo es Samsung Innovation Campus (SIC), una iniciativa global de Samsung que busca fortalecer la empleabilidad de jóvenes a través de la formación en tecnologías de alta demanda y competencias que les permitan desenvolverse en un mercado laboral cada vez más competitivo.

"La inteligencia artificial ya forma parte de la manera en que muchos jóvenes aprenden, pero el verdadero reto está en brindarles las herramientas para aprovecharla de forma crítica y productiva. En Samsung creemos que la formación tecnológica debe ir acompañada de habilidades blandas que permitan transformar el conocimiento en soluciones, y con este tipo de programas buscamos contribuir a esa preparación y abrir nuevas oportunidades para que más jóvenes puedan enfrentar con confianza un mercado laboral en constante evolución", señaló Lorena De Lima, Senior Manager de Responsabilidad Social de Samsung Electronics México.

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En México, la edición 2026 ofrecerá 168 horas de formación, de las cuales 148 estarán dedicadas a Inteligencia Artificial y 20 al desarrollo de habilidades de liderazgo. Por cuarto año consecutivo, el programa se realizará en colaboración con la Universidad de Monterrey (UDEM) y, por primera vez, el programa completo contará con el aval de CENEVAL.

La convocatoria se cerró exitosamente el 18 de septiembre con más de 1,500 postulantes de los cuales hemos 400 fueron seleccionados para formar parte de la edición 2026. Los aspirantes que cumplan con los requisitos participarán en un proceso de selección mediante un examen y una entrevista.

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A través de esfuerzos como Samsung Innovation Campus, es posible cerrar estas brechas al preparar a las nuevas generaciones para convertir a la IA en una herramienta con la que puedan desarrollar ideas, resolver problemas y construir nuevas oportunidades profesionales.

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FUENTE Samsung Mexico