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Carmen Borrego zanja la polémica con Paola Olmedo: "No voy a entrar en ninguna guerra"

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Carmen Borrego ha querido zanjar la polémica con Paola Olmedo después de que unas recientes declaraciones suyas sobre la exmujer de su hijo José María Almoguera provocasen la reacción de esta. Tras escuchar las palabras de la colaboradora, la empresaria aseguraba que prefería no entrar en conflictos y que estaba "muy tranquila", unas declaraciones ante las que ahora la hermana de Terelu Campos ha dejado claro que la situación entre ambas ha mejorado.

"Está todo perfecto, de verdad", ha asegurado al ser preguntada por la contestación de su exnuera, insistiendo en que no quiere alimentar ningún enfrentamiento: "Ay, querida, no voy a entrar en ninguna guerra, de verdad, entenderlo". Además, después de que le recordasen que sus palabras anteriores "tampoco fueron muy bonitas", ha querido quitarles importancia: "Ay, bueno, pero es que es un dicho, tampoco hay que tomarlo todo al pie de la letra. No fui contra nadie, de verdad, que no entro en ninguna guerra".

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También ha respondido sobre su hijo, después de que él mismo matizase algunas de las declaraciones de su madre. "Y con mi hijo tampoco, fenomenal todo", ha asegurado, dejando claro que entre ambos no existe ningún problema: "Escucha, no hay ningún problema. O sea, que no os invitéis problemas donde no los hay".

La relación entre José María y Paola ha quedado definitivamente atrás después de formalizar su divorcio, mientras él continúa su relación con María. Precisamente sobre esta nueva etapa, y preguntada por si está feliz con la decisión y ante una posible boda, ha respondido con naturalidad: "Pues lo normal, cuando uno se separa, lo que quiere es divorciarse".

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