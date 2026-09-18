"No puedo más". Gabriela Guillén rompe su silencio tras acudir la Policía y una ambulancia a su casa

18/09/2026 Gabriela Guillén EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Gabriela Guillén se encuentra en una situación límite. Tal y como mostraba en imágenes el programa 'Y ahora Sonsoles', la ex de Bertín Osborne recibía este jueves la visita de dos agentes de la Policía en su domiciio en torno a las 15.15 horas y, apenas media hora después era una ambulancia la que se personaba en el lugar para atender a la paraguaya que, visiblemente aturdida y necesitando ayuda para caminar, se trasladaba a urgencias del Hospital Gregorio Marañón.

Tres horas después regresaba a su casa todavía desubicada y cabizbaja, y era su entorno el que hablaba con el magazine presentado por Sonsoles Ónega para transmitir que su susto de salud estaría relacionado con una carta certificada que habría recibido y que no sería de carácter personal sino laboral, y que podría estar relacionada con el negocio de estética que regentaba en el madrileño barrio de Salamanca y que habría perdido debido a una mala gestión de su prima y socia, que mientras estaba en Honduras concursando en 'Supervivientes 2026' habría cerrado el local y habría desaparecido dejándole a ella una deuda que rondaría los 60.000 euros.

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Intentando retomar poco a poco la normalidad aunque su cara refleja que están siendo momentos muy complicados, Gabriela ha reaparecido este viernes ante las cámaras hablando por teléfono, y la frase que ha dicho a su interlocutora no ha podido ser más reveladora sobre cómo se encuentra: "No puedo más" ha confesado antes de despedirse con un "gordi, que te dejo. No estoy viendo nada, no estoy viendo nada".

Con gafas de sol y una gorra para ocultar su rostro, la paraguaya ha querido sin embargo lanzar un mensaje tranquilizador y, consciente de que todas las alarmas se han activado al ver a la Policía y a una ambulancia en su domicilio, ha asegurado con una sonrisa débil que "yo estoy bien, gracias".

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