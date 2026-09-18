Llorente: “Sin volverse locos, es un partido especial”

Guardar

Majadahonda (Madrid), 18 sep (EFE).- Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, valoró este viernes que, sin volverse “locos”, el derbi contra el Real Madrid es un “partido especial” y remarcó que sus nuevos compañeros “entenderán perfectamente” qué es un encuentro de este tipo cuando lleguen al estadio Metropolitano el próximo domingo.

“Es un partido importante ante un rival que siempre te pone las cosas muy difíciles. Está claro que es un partido especial para los aficionados, sobre todo, en el que se disfruta mucho. Es un partido que siempre tienes más ganas, aunque realmente no cambia nada lo que pase el domingo, es un partido y vale tres puntos igual que otros. Sin volvernos locos, pero, obviamente, es un partido especial”, valoró en rueda de prensa en Majadahonda (Madrid).

PUBLICIDAD

No cree Llorente que haya “que explicar nada a los compañeros nuevos” sobre el derbi. “Se sigue en todo el mundo, lo mira todo el mundo, saben lo que significa y ellos, poco a poco, lo van sintiendo, van quedando menos días para jugarlo y cuando lleguemos al estadio entenderán perfectamente lo que es un derbi. Se siente solo”, expresó.

El polivalente futbolista sí piensa que para la prensa tiene más morbo el partido por la vuelta de Jose Mourinho al banquillo del Real Madrid “y se podrán sacar cosas del pasado”.

“Pero para nosotros siempre es fútbol, nos da igual el entrenador. Además, en mi caso no he vivido eso, así que, por nuestra parte, tranquilidad”, expuso.

Llorente se encuentra “muy bien física y mentalmente”. “La verdad que estoy bien. Hemos tenido pocas vacaciones, también poco tiempo para prepararnos los que llegamos lejos al Mundial, ya estamos casi al cien por cien y creo que el equipo está haciendo las cosas muy bien. Está viniendo muy bien que los nuevos se están adaptando, que no es fácil cuando vienes aquí y el equipo está en buen momento”, repasó el futbolista.

PUBLICIDAD

“El otro día fue un gran partido y esperemos que el domingo estemos al nivel que requiere el partido”, continuó el futbolista, que incidió en el poco tiempo que hay de recuperación entre los encuentros y la dificultad del alcanzar cada duelo al cien por cien físico.

“Sin duda que cuesta llegar al cien por cien en cada partido. Mismamente, la semana pasada que llegamos muy tarde de Liverpool después de un partido muy exigente no te da para recuperar al cien por cien al partido de Liga. Hay que adaptarse, es lo que hay y no sé si este nuevo formato de parón de selecciones nos va a venir mejor o peor. Ya se verá. Porque está claro que son muchos partidos, muchos viajes, muchos hoteles, pero, como es igual para todos, no hay excusas y lo único que te queda por hacer es adaptarse”, dijo.

PUBLICIDAD