Verónica Hidalgo, tras las palabras de un compañero de prisión de su marido: "Lo estamos pasando mal, pero todo bien"

16/09/2026 Verónica Hidalgo, tras las palabras de un compañero de prisión de su marido EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Verónica Hidalgo continúa haciendo frente a uno de los momentos más complicados de su vida desde que su marido y padre de su hija, Juan Andrés González Santos, ingresase en prisión preventiva el pasado mes de abril. La que fuera Miss España 2005 ha vuelto a pronunciarse sobre la situación después de que un supuesto compañero de prisión de su marido haya contado públicamente cómo estaría viviendo sus días en en la cárcel.

Lejos de mostrarse especialmente preocupada por estas declaraciones, Verónica ha asegurado que la familia se encuentra tranquila dentro de la difícil situación que atraviesa: "No, no. Para nada. Lo estamos pasando mal pero todo bien, nada de preocupación". La modelo ha reconocido, además, que no ha visto las palabras del compañero de prisión y que tampoco ha podido hablar todavía con su marido: "No hemos visto nada la verdad. No he hablado con él tampoco (...) Hoy le preguntaré".

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Unas declaraciones que llegan apenas un día después de que ella misma asegurase encontrarse "mucho más tranquila" tras romper su silencio en televisión y hablar abiertamente de la situación que atraviesa. La modelo explicó que poder contar cómo está viviendo estos meses le había ayudado a sentirse más aliviada y aseguró que su marido también se encontraba "un poco más tranquilo" y que el hecho de sentir su apoyo le estaba ayudando.

Juan Andrés permanece en prisión preventiva, comunicada y sin fianza desde abril, en el marco de una investigación por un presunto delito de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales relacionado con una trama de tráfico de drogas. Verónica, que ha defendido públicamente la inocencia de su marido, ha asegurado en los últimos días que confía plenamente en él y que permanecerá a su lado mientras el procedimiento judicial continúa abierto.

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Por el momento, la ex Miss España prefiere mantener la máxima discreción sobre las indicaciones que está recibiendo por parte de sus abogados. Preguntada por cómo están afrontando la situación y qué les trasladan sus representantes legales, Verónica se ha limitado a responder que está "todo bien", evitando aportar más detalles sobre el procedimiento.