(Previa) La Real Sociedad se evalúa en su estreno europeo

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La Real Sociedad recibe este jueves al Bournemouth en Anoeta (21.00 horas), en la primera jornada de la fase liga de la Liga Europa, un encuentro que supondrá un exigente debut europeo para los donostiarras, que medirán fuerzas ante un rival Premier que, pese a estrenarse en competición europea, está llamado a luchar por el Top 8.

El arranque de temporada de la Real Sociedad no está siendo lo positivo que esperaba, con dos victorias en los seis primeros partidos disputados. Ahora le toca cambiar el chip en una competición ilusionante para los 'txuri urdin' como es la Liga Europa. Los de Pellegrino Matarazzo parten como uno de los favoritos al título, aunque para ello deberán cimentar su candidatura desde la fase liga.

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Y el primer partido será ya exigente para la Real Sociedad, recibiendo en Anoeta al Bournemouth inglés. Un duelo en el que buscarán acabar con la irregularidad que ha marcado sus actuaciones como local desde el tramo final del pasado curso, ganando solo uno de los últimos siete partidos --tres derrotas y tres empates--. Además, a nivel histórico, no han ganado ninguno de los cinco partidos que han disputado en casa ante rivales ingleses --dos empates y tres derrotas--.

Eso sí, a diferencia de las dos últimas temporadas, en las que los clubes de la Premier han sido muy protagonistas --dos títulos y un subcampeonato--, la nómina de equipos ingleses de la Europa League tiene, teóricamente, menor potencial. Pese a ello, el Bournemouth será una buena piedra de toque para los guipuzcoanos, que deberán mostrar su mejor cara y recuperar la solidez defensiva de la que han adolecido en sus dos últimos partidos, cinco tantos encajado, si quieren sumar sus tres primeros puntos.

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Una Real Sociedad en la que se preven cambios con respecto a los once jugadores que saltaron de inicio en la derrota liguera del pasado domingo ante el Atlético de Madrid (0-3). Un encuentro en el que un mal tramo final dilapidó la buena puesta en escena durante los primeros 75 minutos. Así, Take Kubo y Job Ochieng, clave en la victoria ante el Elche, apuntan a ocupar las bandas.

Además, Matarazzo podría variar la mediapunta con la entrada de Orri Oskarsson en lugar de Luka Sucic, retrasando a Mikel Oyarzabal, que aun no se ha estrenado como goleador en el curso. En defensa, Héctor Fort podría disfrutar de su primera titularidad en el lateral derecho y Jon Martín, sancionado ante el Atlético, volvería al eje de la zaga junto a Mamadou Sarr.

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Enfrente tendrán a un Bournemouth que se estrenará a nivel histórico en una competición continental. Lo hace después de vivir su mejor temporada de siempre en Premier League de la mano de Andoni Iraola, que abandonó el proyecto este verano para firmar por el Liverpool. Ahora, Marco Rose el encargado de liderar a los 'Cherries', que han arrancado el curso con una sola victoria en cinco partidos. Aun así, serán un rival incómodo, ya que solo han perdido un partido de los últimos 24.

En lo deportivo, los ingleses llegan a San Sebastián con una propuesta muy ofensiva, marcada por un intenso ritmo de juego, heredado de la 'era Andoni Iraola'. Además, se han reforzado durante el verano con las llegadas de jugadores importantes como el central internacional portugués Antonio Silva o los españoles Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez y Juanlu Sánchez. Sin embargo, los jugadores más peligrosos continúan siendo los brasileños Evanilson y Rayan y el internacional neerlandés Justin Kluivert, que apuntan a formar en ataque.

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