Agencias

Cerca de 100.000 uzbekos abandonaron Rusia en 10 días

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Moscú, 14 sep (EFE).- Cerca de 100.000 ciudadanos uzbekos salieron de Rusia con destino a su país entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre, informan hoy medios rusos, citando fuentes oficiales uzbekas.

Según el diario Rossíyskaya Gazeta, 54.885 personas volaron directamente a Uzbekistán y otros 41.530 volvieron a su país a través del territorio kazajo.

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De acuerdo con diversas fuentes, en Rusia se encuentran ahora entre 1,3 y 1,5 millones de uzbekos, muchos de los cuales trabajan en los sectores de construcción, comercio, agricultura y servicios.

La migración laboral a Rusia sigue siendo una fuente de ingresos importante para muchos ciudadanos del país centroasiático, aunque en los últimos años el número de los uzbekos que optan por buscar un trabajo en Rusia ha disminuido considerablemente.

Los medios no revelan la razón del éxodo casi simultáneo de 100.000 uzbekos, pero sugieren que este podría estar relacionado con unos cambios en la legislación migratoria rusa. EFE

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