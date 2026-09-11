La 13ª edición de PLATEA ofrecerá 865 citas de teatro, danza, circo y lírica en toda España

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El Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (PLATEA), organizado por el INAEM, ha inaugurado su 13ª edición con la que ofrecerá un total de 865 citas de teatro, danza, circo y lírica en toda España.

Así, el arranque de la temporada tendrá lugar este sábado 12 de septiembre en el Auditorio Municipal de Tarancón, con el montaje 'El perfume del tiempo', una producción de la compañía Arden sobre los desaparecidos de la dictadura argentina.

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PLATEA cuenta este año con un presupuesto de 6 millones de euros, lo que supone un incremento de 875.000 euros (17,07%) respecto al de la anterior edición.

De hecho, en 2026-2027, el programa respalda la puesta en escena de un total de 865 representaciones, una oferta cultural que supone un 15,33% de incremento respecto a la temporada 2025-2026 (750 representaciones) y alcanza la cifra que se registraba antes de 2020.

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De estas funciones, 512 corresponde a representaciones de teatro y 65 a espectáculos de lírica. El programa incluye además 101 representaciones de circo y 187 de danza, datos que consolidan a PLATEA como la iniciativa pública de mayor alcance a la hora de integrar estos dos géneros en programaciones generalistas.

Las representaciones en todo el país de danza y circo entre las ediciones 2022 /2023 y 2025/2026 mantuvieron una media de asistencia superior a los 200 espectadores.