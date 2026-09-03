Isabel Schnabel podría salir del BCE antes del fin de su mandato para incorporarse al FMI

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Isabel Schnabel, representante alemana en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), podría dejar este cargo en los próximos meses, antes de que acabe su mandato a finales de 2027, para asumir la responsabilidad de directora de mercados en el Fondo Monetario Internacional (FMI), según informa el diario alemán 'Handelsblatt'.

Esta nueva información apunta a una importante y prematura remodelación de la cúpula del BCE ante la posibilidad de que la propia presidenta de la entidad central, Christine Lagarde, deje también la dirección del banco antes de octubre de 2027, momento del fin de su mandato.

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Lagarde ya ha dejado claro en varias ocasiones que existe la posibilidad dejar el BCE antes de tiempo, aunque se desconoce el destino de la 'guardiana del euro', que podría ser el Foro de Davos -- Foro Económico Mundial-- o su vuelta a la política francesa.

Igualmente, Schnabel se aleja así de una posible candidatura a presidir el BCE, a pesar de que se encontraba entre los cinco posibles candidatos elaborada por el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF).

Entre los posibles candidatos figuran el español Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y exgobernador del Banco de España, quien precisamente fue elegido como el más cualificado según la encuesta del OMFIF.

Además, el mandato del economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, finaliza en junio de 2027, lo que ahonda el número de cambios que tendrán lugar en las altas esferas del BCE en los próximos meses.

Isabel Schnabel, economista alemana especializada en estabilidad financiera y regulación bancaria, accedió al Comité Ejecutivo del BCE en enero de 2021. Dentro de su trayectoria ha formado parte entre 2014 y 2019 del Consejo Alemán de Expertos Económicos, y en 2019 copresidió el Consejo Económico Franco-Alemán.

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