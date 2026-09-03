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Comienza la GOe On The Road para identificar 'startups' gastronómicas en Madrid, Tokio, París y México

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La sexta edición de GOe On The Road ha comenzado para identificar las 'startups' que "impulsarán el futuro de la gastronomía" en Madrid, Tokio, París y Ciudad de México. Las finalistas accederán a un programa internacional en San Sebastián y la ganadora de la edición impulsará su innovación junto a GOe Tech Center.

En un comunicado, los impulsores de esta iniciativa, GOe - Gastronomy Open Ecosystem y el Gobierno Vasco, con la colaboración de Hazi Fundazioa, han informado de que las 'startups' del ámbito de la gastronomía y la alimentación ya pueden presentar su candidatura a la sexta edición de GOe On The Road, el 'roadshow' internacional de emprendimiento que busca "identificar y apoyar a las startups foodtech con mayor potencial para transformar el futuro de la gastronomía".

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La nueva edición comenzará en Madrid en noviembre y continuará en Tokio (diciembre), París (enero de 2027) y Ciudad de México (2027), cuatro nuevas paradas que amplían el alcance internacional de GOe On The Road y permiten al programa "conectar con nuevos ecosistemas de emprendimiento e innovación gastronómica y alimentaria", según sus organizadores.

Además, han señalado que "la selección de estas ciudades responde a la voluntad de identificar nuevos mercados, detectar talento emprendedor y establecer conexiones con agentes estratégicos de cada ecosistema". En cada parada, las 'startups' seleccionadas presentarán sus proyectos ante un jurado internacional y tendrán la oportunidad de conectar con empresas, inversores, instituciones y otros agentes locales.

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A lo largo de su trayectoria, GOe On The Road ha recorrido 11 ciudades, ha recibido las candidaturas de 129 'startups' y ha colaborado con 23 partners internacionales, generando oportunidades de colaboración entre startups, industria, investigación y otros agentes del ecosistema alimentario.

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