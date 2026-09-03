Carmen Borrego, de su verano de pesadilla, a su opinión sobre el nombre de la hija de Alejandra Rubio. ¿La conoce ya?

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Carmen Borrego ha vivido su verano más "horribilus". Después de ser acusada de poner en venta a espaldas de su hermana el piso que Terelu Campos y ella heredaron de María Teresa Campos en Málaga, y de presenciar atónita como su coche amanecía destrozado tras un acto vandálico cuyos responsables se dieron a la fuga, protagonizaba un tenso encontronazo con la madre de Alejandra Rubio en el plató de '¡De Viernes!' en el que no dudaron en hacerse duros reproches reconociendo que su relación no atraviesa por su mejor momento por el distanciamiento entre sus respectivos hijos. Pero su 'calvario' no terminaba aquí, ya que durante sus vacaciones familiares en Málaga sufría un accidente doméstico mientras ayudaba a José María Almoguera a hacer la maleta, tropezándose con ésta y sufriendo una caída en la que se rompía un hueso de la muñeca.

Un revés que no ha impedido que apurase sus días de descanso en la Costa del Sol hasta este jueves cuando ha reapaecido en 'Vamos a ver' y, además de dar la última hora sobre su lesión, se ha pronunciado por primera vez sobre el nacimiento de la hija de Alejandra y Carlo Costanzia, Tessa, que llegó al mundo el pasado 29 de agosto y a la que como ha confesado todavía no ha podido conocer.

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"Me caigo el día 20 cuando ayudaba a mi hijo a hacer la maleta de mi nieto, y esa misma tarde me voy al hospital, me hacen una radiografía y un TAC para ver si hay rotura, y efectivamente la hay. Me escayolan" ha comenzado, revelando que en la revisión a la que acudió en Málaga 10 días después, el 31 de agosto, el médico que la atendió interpretó el TAC y aseguró que no había fractura, por lo que le quitó la escayola y le recomendó que al llegar a su casa metiese la mano en agua caliente y la moviera.

Algo que no hizo "afortunadamente" ya que como ha revelado resignada a raíz del golpe le ha salido un edema, por lo que nada más llegar a Madrid fue a ver a su médico de confianza y este confirmó que "claramente hay rotura", por lo que tiene que volver al hospital para determinar si le vuelven a escayolar el brazo o continúa con él inmovilizado en un cabestrillo como ahora.

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Entre risas, ha reconocido que a pesar de ser diestra -se ha roto la muñeca izquierda- "no sabemos la cantidad de cosas que hacemos con la mano izquierda y que hay cosas que solo con una mano no puede hacer", apuntando divertida que "ya te digo que subirse las bragas con una sola mano es difícil" aunque cuenta con el apoyo incondicional en todo momento de su marido José Carlos Bernal.

Ha sido precisamente por su lesión por lo que todavía no ha podido ir a conocer a la bebé de Alejandra, aunque desvelando que "hemos estado informados de todo en todo momento toda la familia" ha expresado qué le parece el nombre elegido para la niña, Tessa, una mezcla entre Teresa y Elsa en honor a las abuelas de la influencer y Carlo: "Me encanta el nombre. Me parece un homenaje muy bonito. Evidentemente estas fechas para nostros son un poco duras por el aniversario de fallecimiento de mi madre. Tanto para Alejandra como par mis hijso su abuela fue lo más, y me paree precioso que también sea un homenaje a la abuela de Carlo, un nombre que es un punto medio de los de las dos abuelas. Me encanta".

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Además, Carmen ha confesado que "me gusta la naturalidad con la que están actuando Alejandra y Carlo, que puedan subir una cosa bonita de sus hijos a las redes sociales...", apuntando que ya no son padres primerizos y eso también influye.

Sin entrar en detalles, la colaboradora ha confirmado que pronto irá a casa de la pareja a conocer a su sobrina nieta-a la que ya ha visto en fotos y a la que no encuentra ningún parecido porque todavía es muy pequeña- y, ante las bromas de sus compañeros porque no podrá cogerla en brazos por su lesión, ha rememorado que "fíjate que casualidad que cuando nació Carlo tampoco lo pude coger porque me acababa de operar los brazos".

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Por último, la hija de María Teresa Campos se ha pronunciado sobre las declaraciones de Mar Flores marcando distancias con Terelu al afirmar tajante que no forma parte de su familia. "Me parece que no lo ha dicho con mala intención ni mal tono. Cada uno piensa lo que quiere. Yo soy una persona que la familia de mi nuera, de María, la considero familia. Pero quien tiene que ser familia es Alejandra y sus hijos, qué problema hay" ha sentenciado.

Tras el programa, Carmen ha atendido a Europa Press y ha reconocido que espera que en su visita al médico este mismo jueves "me den buenas noticias porque la verdad es que ha sido todo un poco complicado por la diversidad de opiniones. Si en un TAc se ve que hay una fractura se ve que hay una fractura, entonces que otro señor no la vea me parece un poco raro, sobre todo que quite una escayola cuando no había que quitarla. Ha habido una mala praxis".

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Con una sonrisa ha confesado que "estoy loca por ver a Tessa que será una muñeca como es su hermano". "Y el nombre es tan bonito... Yo sabía que Alejandra de una manera u otra un guiño haría a su abuela. Lo tenía bastante claro. Me parece muy bonito que hayan encontrado la combinación de las dos abuelas porque para Alejandra mi madre fue muy importante pero para Carlo su abuela también, y encontrar esa combinación se pone la carne gallina, me parece precioso" ha expresado emocionada.

"A ella no le gusta que se hable de sus niños y yo eso lo voy a respetar, que lo que tengan que contar lo cuenten ellos" ha respondido cuando hemos querido saber si ya le han mandado fotos de la bebé, asegurando que a pesar de su distanciamiento en los últimos tiempos no es descabellado que vaya a conocer a la niña con José María Almoguera: "Bueno, eso es que no está tan lejos, ahora mismo no hay ningún problema" ha zanjado.

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