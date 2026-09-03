Anker Innovations reúne sus marcas bajo el nombre de Anker y presenta sus nuevos productos de audio y para el hogar

Guardar

Anker Innovations ha presentado su primer hub para inteligencia artificial local en el hogar, junto a nuevos auriculares y altavoces para mejorar la higiene del sueño, una cámara de seguridad con cobertura 360 grados y soluciones de carga, además de anunciar la unificación de sus cinco marcas de producto bajo un mismo nombre: Anker.

La compañía tecnológica, fundada en 2011, pasó de ser una empresa de carga a una compañía global con marcas especializadas en distintos productos, lo que en estos 15 años le ha permitido alcanzar una base de 200 millones de clientes en más de 180 países.

PUBLICIDAD

Su estrategia se ha desplegado a través de Anker para la carga, eufy para el hogar inteligente, soundcore para audio y entretenimiento, SOLIX para la energía y eufyMake para herramientas creativas; tecnologías separadas cuyos límites difuminan la inteligencia artificial, la robótica, la computación local y los sistemas conectados.

Por ello, Anker Innovations ha decidido reunir las marcas de sus cinco categorías de producto en una sola: Anker, como ha anunciado este miércoles en el evento que ha celebrado en IFA de Berlín. Este cambio concentrará también la inversión de la compañía bajo un único nombre.

PUBLICIDAD

Sus productos se dividirán ahora en dos grandes categorías: Anker For You, que agrupará la tecnología de carga, audio, salud personal y las herramientas creativas, y Anker Home, donde podrán encontrarse las propuestas para el hogar, la robótica y la energía para el hogar.

La compañía ha confirmado que el cambio a la marca unificada será gradual, y que se mantienen sin cambios la cobertura de garantía, la atención al cliente y el servicio vinculados a sus productos.

NUEVOS PRODUCTOS

Las soluciones de carga incorporan tres novedades diseñadas para gestionar la energía, además de suministrarla. Se trata de Anker MagGo Power Bank Pro 2, una batería externa con sistema magnético basado en Qi2.2 de 25 vatios y con capacidad de refrigeración; Anker Laptop Charger Pro, que además de cargar los portátiles macOS y Windows gestiona la salud de su batería; y Anker MagStand Charging Station, que reemplaza tres cargadores por un solo dispositivo, combinando una base magnética con carga Qi2 de 25 W, un cable retráctil y un puerto USB-C oculto.

PUBLICIDAD

En audio, la compañía ha presentado su nueva gama de auriculares con el chip propio IA THUS, un chip de cómputo en memoria para redes neuronales que ejecuta el procesamiento de inteligencia artificial en el dispositivo.

En esta categoría se incorporan los Anker soundcore AeroClip 2 Pro, con formato de clip que ofrecen calidad de llamadas y añaden grabación de voz con IA. Por su parte, los auriculares de diadema Anker soundcore Space 2 Pro ofreen hasta 30 horas de autonomía con cancelación de ruido activa, mientras que los auriculares in-ear Anker soundcore Liberty Buds 2 incluyen 'drivers' de 9,2mm para ofrecer un audio detallado para música y vídeo.

PUBLICIDAD

En lo que respecta a la higiene del sueño, Anker Sleep 4 Pro incorpora el primer sistema Track-Assess-Adjustment (seguimiento, evaluación y ajuste) del mundo, que monitoria polisomnografía (PPG), frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras utiliza el audio dinámico basado en datos BioSync para ajustar el contenido de audio y ayudar a cada usuario a encontrar sus sonidos de sueño más efectivos.

Los SleepLab y SleepLab Pro presentan el primer modelo de la marca en altavoces de mesita de noche enfocados en el sueño, que reproducen música y sonidos para dormir, que incorpora una luz nocturna tenue y una alarma para crear un entorno adecuado para el descanso.

PUBLICIDAD

Soluciones para un hogar 360 incluyen cámaras de seguridad, como la eufyCam C37 4K Edition, que ofrece una cobertura de 360º, que elimina los puntos ciegos; robots aspiradores como Anker eufy Robot Vacuum Omni E35, que está equipado con el rodillo de fregado autolimpiante HydroJet 2.0 y una potencia de succión duradera de 35.000 Pa para eliminar polvo, suciedad, ácaros y residuos incrustados en las alfombras; y el primer robot cortacésped Robot Lawn Mower S2 Max.

Otra novedad para el hogar el Anker SOLIX Solarbank Max es un sistema de almacenamiento de energía enchufable que iguala las especificaciones de las baterías para el hogar, con 10 kW de entrada solar, 7 kWh de capacidad (ampliable a 42 kWh) y 3.500 W de salida AC.

PUBLICIDAD

A todos estos productos se une Anker MindBase, un centro de IA local que conecta los dispositivos inteligentes para crear un hogar verdadera autonómo, con una inteligencia artificial que toma decisiones y almacena los datos en un único sistema. El primer producto impulsado por MindBase es el Anker MindBase Security Kit.

Por último, Anker ha anunciado su entrada en el campo de la salud auditiva con unos audífonos impulsados por su chip de IA THUS y que aprovechan la reducción de ruido, la larga autonomía y la carga rápida desarrolladas en sus auriculares.

PUBLICIDAD