Al menos dos muertos y cinco heridos por un ataque de Rusia contra Dnipró, en el este de Ucrania

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Las autoridades de Ucrania han informado este miércoles de que al menos dos personas han muerto y otras cinco han resultado heridas por un ataque perpetrado por las fuerzas de Rusia contra la ciudad ucraniana de Dnipró, en la provincia de Dnipropetrovsk, situada en el este del país.

El gobernador de la provincia, Oleksander Ganzha, ha indicado en un comunicado difundido a través de Telegram que una mujer que sufrió heridas graves "ha fallecido" después de haber sido atendida por los servicios de emergencias. "Los médicos lucharon por su vida hasta el último momento, pero fueron incapaces de salvarla", ha afirmado Ganzha.

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Así, ha confirmado que la cifra total de muertos por este ataque ha ascendido a dos, si bien ha expresado su preocupación por el estado de tres de los heridos, que se encuentran en estado grave. "El resto de los hospitalizados están en estado moderado", ha apuntado.

Las autoridades rusas no se han pronunciado por ahora sobre el ataque, lanzado en medio de su ofensiva en Ucrania, que comenzó hace ya más de cuatro años y tiene su epicentro en el este del país.