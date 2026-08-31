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Podemos se ve a una distancia "sideral" de Sánchez en vivienda: "Sólo beneficia a rentistas y fondos buitre"

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El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado este lunes que ve a su formación a una distancia "sideral" de la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que en este área no se ha hecho "absolutamente nada" y tan sólo se ha beneficiado "a rentistas, fondos buitre y grandes tenedores".

La reacción del dirigente 'morado' se ha pronunciado después de que el jefe del Ejecutivo haya confirmado que reactivará las negociaciones para aprobar un decreto ley con medidas en materia de vivienda. El texto se preveía aprobar en verano pero no fue posible por la negativa de varias formaciones políticas, entre ellas Podemos, de apoyarlo.

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Tras conocerse esa información, el dirigente 'morado' ha acusado al Gobierno de tener un "bagaje nefasto, nulo y lamentable" en materia de vivienda durante esta legislatura, asegurando que "el Gobierno no ha hecho absolutamente nada".

Así, Fernández ha criticado duramente la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la cuestión de la vivienda, señalando que "lo único que ha podido decir es que el gobierno hizo una ley de vivienda", y ha instado al jefe del Ejecutivo a que "fuese preciso en sus declaraciones y en sus manifestaciones".

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El dirigente de Podemos ha subrayado que durante esta legislatura el Gobierno no ha adoptado medidas para resolver la crisis habitacional que ha calificado como "el principal punto negro de este Gobierno".

En esta línea, Fernández ha concluido señalando que la gestión de la vivienda aleja a Podemos del Gobierno "a una distancia sideral", al considerar que la vivienda es "un derecho fundamental" que debe garantizarse desde "la perspectiva de una democracia digna".

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