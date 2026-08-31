Agencias

Estabilizado el fuego declarado en Pozuelo de Tábara (Zamora)

31/08/2026 Vista aérea de la superficie afectada por un incendio en Pozuelo de Tábara (Zamora). POLITICA JCYL
31/08/2026 Vista aérea de la superficie afectada por un incendio en Pozuelo de Tábara (Zamora). POLITICA JCYL
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La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizado y bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio declarado este lunes, 31 de agosto, en Pozuelo de Tábara (Zamora), el cual alcanzó el nivel 2 debido a su proximidad a la N-630, la A-52 y al núcleo urbano del municipio.

El incendio se originó a las 12.43 horas por motivos que aún se investigan y se ha estabilizado pasadas las 14.30 horas, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente en una publicación en la red social 'X'.

Sobre el terreno aún trabajan 17 medios terrestres entre técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas, autobombas, bulldozer, ELIF y BRIF.

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