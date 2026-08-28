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Trump promete que la Humanidad volverá a pisar la Luna antes de que acabe su segundo mandato

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este viernes que la Humanidad volverá a pisar la Luna antes de que termine su segundo y último mandato en 2028, más de medio siglo después de que lo hiciera la misión del Apolo 17 en 1972.

Trump ha realizado esta promesa durante la ceremonia de homenaje a la tripulación del 'Artemis II', la misión que sobrevoló el satélite en abril de este año, celebrada en el Centro Espacial Johnson en Houston (Texas); un evento caracterizado por otros anuncios sobre el futuro del programa espacial de Estados Unidos, como la instalación de una colonia en la Luna.

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"Vamos a tener una colonia. De hecho la están construyendo ahí arriba, en la Luna", ha asegurado Trump, antes de recordar que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, "ya ha comenzado a trabajar en la primera nave espacial interplanetaria de propulsión nuclear, que se lanzará en 2028 en una misión a Marte."

También desde Houston, el presidente de Estados Unidos también ha anunciado la creación de la futura Academia Militar Espacial, la primera institución académica militar desde la fundación en 1954 de la Academia de la Fuerza Aérea.

"Necesitamos educar y capacitar a toda una generación de militares, ingenieros y operadores civiles cualificados, emitiremos una orden ejecutiva para iniciar el proceso de creación de una nueva academia nacional: la Academia Espacial de Estados Unidos", ha anunciado Trump.

"Piensas en West Point, piensas en Annapolis, piensas en la Academia de la Fuerza Aérea, piensas en las academias de la Guardia Costera. Muy bien, todas son excelentes, pero ahora vamos a tener la Fuerza Espacial. Vamos a tener una academia para lo que más les apasiona a las personas presentes en esta sala", ha añadido el mandatario, quien minutos después ha firmado la correspondiente orden ejecutiva.

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