Rozalén, embarazada de su primer hijo: "Una nueva vida late con fuerza en mis entrañas"

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Rozalén está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, ya que como la propia cantautora ha anunciado a través de sus redes sociales junto a una imagen con su pareja mostrando la ecografía de su bebé, está embarazada de su primer hijo. "¡Pollito vasco manchego en camino! Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas" ha revelado emocionada, apuntando que si ha decidido compartir esta gran noticia con sus seguidores es por si "entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra".

"Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de libro y ahora también de esta criatura. Qué fuerte y emocionante es esto... Besos y amores a montones" ha concluido su anuncio más especial a cinco meses de convertirse en madre a sus 36 años, ya que la ecografía, que data del pasado 29 de julio, desvela que entonces estaba embarazada de casi 12 semanas.

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Siempre discreta con su vida privada, se creía que Mari Ángeles Rozalén mantenía una relación desde hace años con el periodista David Ayllón, pero ha sido ella misma la que lo ha desmentido sin necesidad de palabras, ya que la fotografía con la que la manchega ha compartido su próxima maternidad ha revelado que su pareja es en realidad Joseba, un hombre vasco que trabaja en la industria musical y cuya historia de amor ha mantenido en la más estricta intimidad hasta ahora.

Una inesperada y preciosa noticia -que ha acompañado de su canción 'La cara amable del mundo'- que ha desatado un sinfín de felicitaciones en pocos minutos, entre las que destacan las de numerosos rostros conocidos como David Bisbal, Blanca Suárez, Lalachus, Rossy de Palma, Dulceida, Miguel Ángel Muñoz, o Manuel Martos.

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