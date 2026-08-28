La murga uruguaya Agarrate Catalina cumple 25 años sin miedo a "curiosear" otras estéticas

Guardar

Montevideo, 28 ago (EFE).- La murga uruguaya Agarrate Catalina celebró veinticinco años con el orgullo de llevar el género a cualquier escenario del mundo y seguir siendo un "conjunto movedizo" que no le tiene miedo a "curiosear" otras estéticas.

Así lo indican -en una entrevista concedida a la Agencia EFE- sus integrantes y fundadores, los hermanos Tabaré, Yamandú y Martín Cardozo.

"Yo siento que el caminito de la Catalina siempre fue una gráfica como creciente. No tiene que ver con lo exitoso o con que hacemos más. Sigue siendo un colectivo movedizo que se anima a meterse con otras cosas, a entreverar los géneros, a curiosear con otros discursos estéticos, a sentirse con tanto orgullo de la murga que la metemos en la mochila y, trepados a ella, andamos por todos lados compartiéndola", expresa Yamandú.

PUBLICIDAD

Un cuarto de siglo después de su fundación, el reconocido conjunto se encuentra grabando su primer disco de estudio, ultimando los detalles de su presentación en el Antel Arena de Montevideo el próximo 10 de septiembre y preparando su postulación a la prueba de admisión del Concurso Oficial del Carnaval uruguayo.

Sobre el disco, sus fundadores anticipan que va a contener "canciones inéditas y muchos invitados e invitadas" y pasará por "el filtro de producción" de Juan Campodónico y Julio Berta para darle "otra sonoridad y otra estética" a sus canciones. Martín Cardozo dice que celebrarán de la única forma que saben hacerlo: cambiando.

PUBLICIDAD

Si bien el principal destino de la puesta en escena de la murga es el carnaval, Agarrate Catalina juega con los ingredientes del género para subirse a otros escenarios, ya sea en compañía de León Gieco en una gira por ciudades de España, en respaldo al rapero Milo J en su Tiny Desk, o en el festival Medio y Medio en Río de Janeiro al utilizar traducción simultánea.

En ese sentido, Martín dice sentirse sorprendido por el respeto con el que son recibidos en escenarios extranjeros, en especial donde desconocen el género: "Te reciben como lo que somos los carnavaleros: artistas. Que acá muchas veces para con la murga el pueblo uruguayo ya no tiene ese respeto", detalla.

PUBLICIDAD

Los hermanos coinciden en que esto es una responsabilidad, pero también una forma de mostrar que la murga "se la puede bancar en un escenario no tradicional".

"Y se mezcla con el rock y se la aguanta, se mezcla con los ritmos urbanos nuevos y funciona y con el folklore y con el tango. Y lo podemos decir por experiencia propia, que no nos lo contó nadie", añade Yamandú.

PUBLICIDAD

Volver a los inicios

Agarrate Catalina ha ganado cinco premios del Concurso Oficial de Carnaval en su principal categoría, pero su participación ha sido intermitente. La más reciente vez que compitieron fue hace cuatro años.

El Carnaval de 2005 es uno de los que recuerdan con más entusiasmo, cuando hicieron un cuplé del fallecido expresidente José Mujica, y la gente los seguía de tablado en tablado. Ese año obtuvieron el primer premio "sin salir a buscarlo", asegura Martín.

PUBLICIDAD

Tabaré considera "milagroso" no solo que un elenco permanezca unido durante veinticinco años "con lo complicada que es la vida personal de cada una de las personas", sino también que el Carnaval mantenga su esencia.

"Nosotros lo damos por sentado, pero vos vas y pagás una entrada a un tablado cualquiera, muchas veces en la puerta de tu casa (...) y ves colectivos de gente que se están juntando para hacer humor, para dar opiniones, para hacer un hecho artístico", añade Tabaré, mientras Yamandú asegura que, incluso en los años en que no concursan, el certamen les genera ilusión.

PUBLICIDAD

Los hermanos Cardozo sostienen que cada vez que decidieron participar en Carnaval fue porque estaban convencidos de que tenían "una murga preciosa".

"Y siempre fue así porque incluso en este año (2015) que la murga no pasó la prueba de admisión, tuvimos el espectáculo de 'Un día de julio' reconstruido y pudimos girar por un montón de lugares. Fue capaz con uno de los espectáculos que más nos movimos por Latinoamérica con más funciones", dice Yamandú y sus hermanos coinciden en que fue "el mejor espectáculo".

PUBLICIDAD

Tras un cuarto de siglo al hacer lo que más disfrutan, el consejo que los hermanos tienen para las nuevas generaciones se resume en dos mandatos: hagan y miren.

"Mirar para atrás para enamorarse y hacer para recibirse, digamos. El camino de la Catalina ha sido hacer lo que tuviéramos ganas", concluye Yamandú.

Daniela Calone