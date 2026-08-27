El argentino Franco Colapinto renueva con Alpine y continuará como pareja de Gasly en 2027

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Redacción Deportes, 27 ago (EFE).- El piloto argentino Franco Colapinto renueva con Alpine y continuará como pareja de Pierre Gasly en la temporada 2027 de la Fórmula Uno, según anunciaron este jueves la escudería francesa y el propio corredor.

La escudería dirigida por Flavio Briatore hizo oficial la noticia con un divertido vídeo en sus redes sociales, en el que el magnate aparece en un despacho reunido con ambos pilotos y, tras un momento en que parecen dudar sobre el inmediato futuro del argentino, sellan su continuidad.

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"Continuamos con ambos. Así ahorramos dinero", bromea Briatore en la grabación.

Posteriormente, en una publicación de su cuenta de Instagram, el piloto de Pilar (provincia de Buenos Aires) mostró su alegría por la oportunidad de continuar como uno de los conductores principales en el Mundial de Fórmula Uno y agradeció a los aficionados por su apoyo "desde el primer día".

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"Esto recién empieza, todavía queda Argentina para rato en 2027, vamos con todo", escribió.

Tras ampliar el contrato, la próxima temporada será la segunda completa del argentino de 23 años en primera línea de la F1.

Tras formarse en Williams, debutó en la Fórmula Uno en el Gran Premio de Italia en 2024 y firmó una duodécima posición, logrando sus primeros puntos en Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán.

En 2025 se incorporó al equipo Alpine como reserva y pudo disputar finalmente 17 carreras.

En la actual temporada, Colapinto es 12.º en la clasificación general, con 19 puntos. EFE