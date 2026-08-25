ONG de infancia avalan priorizar el traslado de Ceuta a niñas migrantes frente a niños por su vulnerabilidad

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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Save the Children han avalado priorizar el traslado de niñas migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de julio frente a niños, por su vulnerabilidad.

Las organizaciones han apoyado que se priorice la derivación de las niñas frente a los niños al considerar que la especial vulnerabilidad y los riesgos específicos que sufren en la frontera justifican este criterio de selección operativa. Así lo han puesto de manifiesto sobre la propuesta del Ministerio de Juventud de Infancia de derivar 500 niñas de la ciudad autónoma a la Península.

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En este sentido, desde ACNUR han señalado que, dadas las circunstancias y cuando los recursos o las capacidades son "limitados", es "necesario" establecer prioridades. En este punto, han expuesto que el criterio de vulnerabilidad es un criterio "adecuado". "Las niñas pueden presentar factores específicos de vulnerabilidad y, además es un grupo claramente identificado", han indicado.

En todo caso, ACNUR ha llamado a seguir trabajando en la identificación individual de las necesidades específicas de otros niños y adolescentes que pueden encontrarse igualmente en situaciones de "especial vulnerabilidad" y requerir "una respuesta urgente". En concreto, se ha referido a menores con necesidades médicas o discapacidad, menores LGTBIQ+ que puedan necesitar un entorno "especialmente seguro", víctimas de trata, violencia o explotación, o niños con necesidades de protección internacional que hayan sobrevivido a "graves vulneraciones" de derechos.

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"Desde ACNUR consideramos importante que la vulnerabilidad y el interés superior de cada menor sean los criterios que guíen las decisiones, garantizando que ningún niño o niña con necesidades urgentes de protección quede atrás", ha subrayado.

Por su parte, la directora de influencia y desarrollo territorial en Save the Children España, Catalina Perazzo, ha asegurado que el traslado de niños y niñas desde Ceuta a la Península es "urgente" y ha añadido que "debe hacerse cuanto antes con todas las garantías para asegurar su bienestar mientras se va haciendo esa valoración e evaluación individual de las circunstancias de cada uno y cada una".

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En el caso de las niñas, ha defendido la prioridad acordada para ellas y ha recalcado que "han estado expuestas a distintas violencias en el trayecto", incluidas "situaciones muy complejas". Además, ha denunciado situaciones de calle o campamentos "improvisados", con "más riesgo de trata" y "de violencia sexual".

El Ministerio que dirige Sira Rego trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

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Esta última medida incluye el real decreto-ley para "la acogida vinculante y solidaria" por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, "pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida".

Entre estas fórmulas, según Infancia, también se aborda "una vía" para que las organizaciones de protección a la infancia "desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

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EL PP NO COMPARTE LA DISTINCIÓN

Por otro lado, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, no comparte que el Gobierno haga distinciones en cuanto al trato de las niñas y los niños migrantes que han entrado en Ceuta. "Lo que creo es que no hay que hacer distinciciones y que la especial vulnerabilidad que tienen las niñas también la tienen los niños que también reciben agresiones sexuales", ha indicado Muñoz.

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En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, la dirigente popular ha acusado este martes al ejecutivo de intentar repartir la responsabilidad de los menores de Ceuta entre las comunidades autónomas y ha justificado la decisión de algunos ejecutivos autónomicos de ausentarse de la Conferencia sectorial de Infancia en la que se abordará la situación de los menores en la Ciudad Autónoma.

"Por qué hace unos días el Gobierno de España dijo que ningún menor y ningún inmigrante irregular iba a ir a la península y ahora quieren repartirlos y, otra pregunta que me hago es por qué sólo niñas y no niños", se ha cuestionado la dirigente popular en relación a la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia de trasladar a 500 niñas y adolescentes a la Península por su vulnerabilidad y tras denuncias de agresiones sexuales.

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"No entiendo esta diferencia entre unas y otros (niñas y niños), tiene que explicarlo el gobierno y no es capaz de hacerlo", ha añadido Muñoz. Y, al ser preguntada si no comparte la mayor vulnerabilidad de las menores sobre los niños, ha respondido: "No, yo lo que creo es que no hay que hacer distinciones y que la especial vulnerabilidad que tienen las niñas también la tienen los niños que también reciben agresiones sexuales".

En este contexto, ha reprochado al ejecutivo de Pedro Sánchez "el caos que ha generado" al decir "un día una cosa y al siguente la contraria". "Nos dice que la cifras de agresiones sexuales que da la Guardia Civil no son correctas y, entonces, en qué quedamos, en que apenas hay agresiones o en que sí las hay", se ha preguntado la portavoz parlamentaria.

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Para Muñoz es una contradicción que se diga que "no hay agresiones sexuales prácticamente, pero hay que proteger a las niñas porque pueden ser objeto de agresiones sexuales. Y ha insistido en reprochar al ejecutivo de que acusen de "xenófobos y racistas" cuando se dice que "los inmigrantes irregulares que entran traen otro tipo de cultura y que pueden provocar agresiones sexuales". "¿En que quedamos?", ha añadido.

"Es tal el caos que ha provocado el Gobierno de España por su desidia y porque ha desertado de sus principales funciones que ahora intentan que la culpa sea de todos los demás y por ahí no vamos a pasar. El Gobierno es responsable de lo que ocurre", ha advertido.