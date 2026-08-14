El PP minimiza la división del Gobierno por Almaraz: Sumar no se fue por las cloacas, va a romper por una nuclear

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El PP ha restado relevancia a las críticas de Sumar por la decisión del Gobierno de prorrogar la vida operativa de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y no se cree que tenga repercusiones en la continuidad del Ejecutivo de coalición con el PSOE.

"Sumar no abandonó el Gobierno ni por las mujeres prostituidas, ni por los amaños de contratos, ni por las cloacas, van a romper por una central nuclear", ha ironizado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en la red social 'X'.

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El socio minoritario del Gobierno ha censurado la prórroga de Almaraz, publicada en mitad de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha acusado al PSOE de incumplir el pacto de coalición que sellaron en 2023. Eso sí, la dirección de Sumar no ha hablado de posible consecuencias en la continuidad de sus ministros.