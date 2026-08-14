El fuego provoca la muerte de una persona en Croacia mientras arrasa parte de Europa

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Madrid, 14 ago (EFE).- Un incendio en la costa adriática de Croacia provocó la muerte de una persona y la hospitalización de otras catorce este viernes, mientras ardió buena parte del continente europeo con focos repartidos en España, el Reino Unido, Francia, Alemania y Grecia.

El más importante es el activo de Croacia, donde una persona perdió la vida y catorce fueron hospitalizadas este viernes, siete de ellas en estado crítico, debido a las quemaduras sufridas durante el gran incendio que se desató anoche en una zona turística, a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de Split.

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Diez de los ingresados se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y la vida de siete de ellos corre peligro, incluida la de una joven de 17 años por quemaduras sufridas en cerca del 60 % del cuerpo, informó el diario Jutarnji list.

Otra decena de personas pidió ayuda médica por problemas respiratorios causados por la exposición al humo.

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, informó de que en el área afectada había unos 15.000 residentes y 12.000 turistas, de los que han sido evacuados de forma organizada al menos 2.500.

Sin embargo, según las últimas informaciones, unos 286 bomberos, con 93 camiones de bomberos, así como cuatro aviones de extinción, lograron controlar otro fuego que arrasó unas 1.000 hectáreas de vegetación, así como decenas de viviendas, barcos, vehículos e instalaciones de la red eléctrica.

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Otro incendio brotó también este viernes en Trogir, al norte de Split, mientras los bomberos luchan todavía contra otro foco en la península de Peljesac, unos 70 kilómetros al norte de Dubrovnik. Asimismo, en la vecina Montenegro arden varios puntos.

Los servicios de extinción controlaron este viernes el incendio que obligó a evacuar ayer a al menos 446 personas del complejo turístico de Siviri, en la península griega de Halkidiki, como informaron los medios locales.

Las primeras estimaciones cifraron en 400 las hectáreas de bosque calcinadas, pero solo siete u ocho casas y algunos vehículos han sufrido daños.

La hipótesis que manejan autoridades es que la caída de un árbol sobre cables del tendido eléctrico pudo provocar el fuego.

En España, los efectivos de extinción se centraron este viernes de nuevo, en los dos focos más graves, situados en Huelva (sur) y Huesca (norte).

En el incendio de Huelva, uno de los más dañinos en la historia de la región de Andalucía con alrededor de 38.000 hectáreas afectadas tras más de una semana de actividad, consiguieron "acorralar" el fuego hacia una sola zona activa en el sector este, la más activa en las últimas jornadas, por lo que la situación de "fuera de capacidad de extinción" ha quedado atrás.

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Mientras, el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que afectó 10.000 hectáreas, obligó a evacuar también este viernes otro núcleo de población, por lo que se elevó a 891 el número de personas desalojadas.

Una semana después de haber controlado el mayor fuego de Francia desde 1949, los departamentos de la Gironda y las Landas, en el suroeste, vivieron un nuevo incendio que arrasó 1.300 hectáreas hasta ahora, indicó este viernes el prefecto, Gilles Clavreul.

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En pocas horas las llamas doblaron la superficie arrasada, aunque por la noche su avance se atenuó, algo que no evitó el desalojo de 550 personas.

El prefecto se mostró moderadamente optimista sobre la evolución porque las condiciones meteorológicas evolucionan de forma favorable.

Un incendio declarado este viernes en Stourbridge, en las cercanías de Birmingham, calcinó por completo 19 edificios y dejó a medio centenar de personas afectadas por el humo y el calor, una veintena fueron hospitalizadas.

El fuego, que se originó ayer durante el día más caluroso registrado en el país en 2026, arrasó unas 200 hectáreas de zona boscosa.

Cuatro de los hospitalizados son bomberos afectados por un golpe de calor.

El primer ministro, Andy Burnham, aclaró que entre ayer y hoy se declararon 37 incendios en todo el país, cuatro de ellos considerados graves.

El incendio fuera de control que se extiende desde el jueves en la región alemana de Eifel, en el oeste del país, obligó a evacuar la pasada noche a más de 2.000 personas en un municipio cercano a la frontera de Bélgica, según la cadena WDR.

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La víspera presentó tres incendios en la región, dos de ello bajo control, pero el tercero se acercó a la localidad de Gey, Renania del Norte-Westfalia, y afectó alrededor de 300 hectáreas.

Un incendio declarado este viernes en un bosque de pinos en el este de Austria obligó a desalojar las viviendas de una urbanización con unos 150 residentes, con las llamas a solo cien metros de distancia, informó la televisión pública ORF.

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Un total de 84 brigadas de bomberos con 700 efectivos luchan por contener el fuego en el pinar de Sankt Egyden am Steinfeld, en el municipio de Neunkirchen (región de Baja Austria), a unos 50 kilómetros de la frontera con Hungría, señaló a la emisora un portavoz del Cuerpo de Bomberos.