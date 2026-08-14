CHA reprocha al Gobierno de Aragón "falta de coordinación" ante el incendio de Las Peñas de Riglos

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La secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa, ha criticado este viernes la "falta de coordinación" del Gobierno autonómico ante el incendio declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca), que ha afectado ya a más de 10.000 hectáreas y ha llegado a poner en riesgo los monasterios de San Juan de la Peña, obligando a evacuar los restos de los primeros reyes de Aragón y varias obras de arte para evitar que fueran pasto de las llamas.

"Ante una emergencia de esta magnitud necesitamos una dirección clara, una coordinación eficaz y todos los recursos disponibles para proteger nuestro territorio", ha insistido la número dos de CHA, quien ha reclamado al Ejecutivo aragonés que garantice "de manera inmediata" una dirección "clara" y una coordinación "eficaz" de todos los medios de extinción.

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Para la representante de la formación aragonesista, la "extraordinaria" dimensión alcanzada por el incendio está poniendo de manifiesto "las carencias del operativo aragonés de prevención y extinción de incendios forestales" y ha mostrado su preocupación por informaciones "que apuntan a problemas de coordinación en algunos momentos y sectores del dispositivo, algo que no había ocurrido en otras actuaciones".

Villagrasa ha recalcado que la emergencia es "extraordinariamente compleja" y que las decisiones sobre el terreno corresponden a los profesionales y responsables técnicos, rechazando "contribuir al ruido ni a cuestiones desde fuera decisiones operativas que pueden responder a circunstancias que desconocemos", pero ha dejado claro que sí que tienen la responsabilidad de exigir al Gobierno de Aragón que garantice "una dirección clara y que todos los medios disponibles trabajen perfectamente coordinados".

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ADVERTENCIAS DE LOS TRABAJADORES

De igual forma, ha considerado "especialmente preocupante" que esta emergencia se produzca después de las reiteradas advertencias de los trabajadores de Sarga y de los bomberos forestales sobre las "carencias" del operativo aragonés.

"El problema no ha aparecido con este incendio. Quienes trabajan protegiendo nuestros montes llevan tiempo denunciando falta de personal, insuficiencia de medios y unas condiciones laborales que dificultan disponer del operativo que Aragón necesita", ha explicado Villagrasa.

La también diputada de CHA ha recordado que los trabajadores de SARGA mantienen convocada una huelga indefinida a partir del 18 de agosto y que sus representantes han vuelto a alertar estos días de que el operativo está "infradimensionado", reclamando un importante incremento de efectivos.

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"Cuando quienes conocen nuestros montes, trabajan sobre el terreno y se juegan su propia seguridad llevan tiempo avisando de que faltan recursos, un Gobierno responsable tiene la obligación de escucharles. Lo que estamos viviendo demuestra que Aragón necesita un operativo forestal suficientemente dimensionado durante todo el año y preparado para afrontar emergencias cada vez más complejas", ha afirmado.

Ha achacado precisamente a estas "carencias de medios propios" que haya sido necesario incorporar numerosos recursos de otras administraciones, como la Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos llegados de otras comunidades autónomas o desde Francia.

"TENSIONES" ENTRE PP Y VOX

CHA ha mostrado también su preocupación por "las tensiones existentes" entre PP y Vox dentro del Gobierno de Aragón, especialmente cuando ambos partidos tienen responsabilidades en ámbitos directamente relacionados con la gestión de esta emergencia.

"No vamos a especular ni a convertir informaciones parciales en acusaciones que no podamos demostrar. Pero sí exigimos a PP y Vox que aparquen inmediatamente cualquier diferencia política y garanticen que no existe la más mínima interferencia partidista en la gestión del incendio", ha apuntado.

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Para la secretaria general de CHA, "en una emergencia de estas características no puede haber espacios para luchas internas, órdenes contradictorias por razones políticas ni disputas sobre competencias. Solo puede existir un objetivo: proteger a las personas, los pueblos y nuestro patrimonio natural e histórico, siguiendo exclusivamente criterios técnicos".

La diputada aragonesista ha considerado que, una vez controlada la emergencia, será necesario analizar en profundidad el dimensionamiento del operativo forestal aragonés, las denuncias formuladas durante años por sus trabajadores y las decisiones adoptadas durante este incendio.

UNO DE LOS LUGARES FUNDAMENTALES PARA LA HISTORIA DE ARAGÓN

Por otro lado, ha remarcado que la llegada del fuego a San Juan de la Peña evidencia la extraordinaria gravedad alcanzada por el incendio, ya que las llamas han atravesado el entorno del Monasterio Viejo y ha sido necesario evacuar de urgencia numerosos bienes históricos, incluidos los restos conservados en el Panteón Real.

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"Hoy hemos visto cómo el fuego alcanzaba uno de los lugares fundamentales de nuestra historia y nuestra identidad colectiva. Pero detrás de cada hectárea que se quema hay también pueblos, personas, explotaciones, patrimonio natural y formas de vida que tenemos la obligación de proteger", ha señalado Villagrasa.

Finalmente, ha agradecido expresamente el trabajo de los bomberos forestales, agentes de protección de la naturaleza, trabajadores de SARGA, UME, servicios de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad y del conjunto de profesionales movilizados.

"Ahora la prioridad absoluta es detener el incendio y proteger a las personas. Habrá tiempo para reconstruir con rigor qué ha sucedido, analizar las decisiones adoptadas y exigir las responsabilidades políticas que correspondan. Mientras tanto, exigimos al Gobierno de Aragón que garantice todos los medios necesarios, una dirección clara y una coordinación eficaz y exclusivamente técnica", ha concluido.

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