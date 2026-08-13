Los extranjeros copan el 60% de la demanda de vivienda de ultralujo, que se ha encarecido un 30% en 5 años

16/02/2022 Chalet en obras en la falda del Naranco. Los compradores extranjeros lideran la demanda del ultralujo inmobiliario en España al concentrar el 60% de la misma, según informa este jueves Hiscox, que recoge un aumento de los precios del 30% en los últimos cinco años. ECONOMIA ESPAÑA EUROPA ASTURIAS SOCIEDAD

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Los compradores extranjeros lideran la demanda del ultralujo inmobiliario en España al concentrar el 60% de la misma, según informa este jueves Hiscox, que recoge un aumento de los precios del 30% en los últimos cinco años.

De acuerdo con el 'Informe del Mercado de la Vivienda de Lujo en España 2026', encargado por Hiscox a Catella, el sector vive un "excelente momento" de "fortaleza" y "posicionamiento como polo de atracción para grandes fortunas", con un volumen anual de operaciones por parte de compradores extranjeros que alcanzó un ritmo aproximado de 130.000 transacciones en 2025.

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Dentro de este flujo, los extranjeros no residentes son quienes desembolsan los precios más elevados por metro cuadrado, motivados por su preferencia hacia activos y ubicaciones 'prime', lo que ha impulsado un "incremento continuado" del valor de los inmuebles hasta registrar una subida del 30% en los precios del mercado de lujo a lo largo de los últimos cinco años, expone la empresa.

Además, los mercados de Baleares, Málaga, Madrid y Barcelona acaparan de forma conjunta el 83% de todas las propiedades valoradas en más de tres millones de euros en España, aunque con una "marcada dualidad" según el tipo de destino.

Así, la presencia internacional es "abrumadora" en municipios de referencia del litoral, donde destacan los casos de Benahavís (Málaga), con un 84% de las propiedades de lujo adquiridas por extranjeros, y de Andratx (Mallorca), donde representan el 79% del total de las ventas.

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En sentido contrario aparecen los grandes núcleos urbanos, con el ejemplo de Madrid capital, donde los compradores extranjeros solo representan el 14% de las transacciones del segmento (un 17% en municipios limítrofes como Alcobendas), lo que evidenciaría que la demanda del mercado de lujo madrileño sigue impulsada de forma "sorprendentemente sólida" por el cliente local.

Por otra parte, el informe señala que la eliminación del visado de residencia por inversión (Golden Visa), ejecutada el pasado 3 de abril de 2025, ha tenido un impacto "prácticamente nulo" en la dinámica de las transacciones, pues representa apenas el 0,5% del total de las operaciones.

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"El inversor en el segmento de lujo adquiere propiedades guiado por razones de estilo de vida, seguridad y calidad residencial, con volúmenes de inversión que se sitúan habitualmente muy por encima del umbral mínimo legal de 500.000 euros exigido en la anterior legislación", apunta el análisis.