Una pareja se casa en una bodega de La Rioja al finalizar el eclipse: "Es una locura"

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El eclipse solar de este miércoles será aún más especial para Antonio Martínez y Alejandra Lozano que han decidido aprovechar la fecha para unirse en una boda civil, que se celebrará, una vez acabe ese fenómeno astronómico, en la bodega 'Vinícola Real-200 Monges', situada en Albelda de Iregua (La Rioja).

La pareja, ella natural de Chile y el español, residentes en Madrid, ha señalado a Europa Press que "somos unos grandes enamorados de La Rioja", y teníamos claro que "de casarnos lo haríamos aquí, y concretamente en la bodega que nos pareció un lugar mágico la primera que vinimos hace cinco años".

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Alejandra ha admitido que "no estaba al tanto" de lo que llevaban tiempo preparando su futuro esposo, y la responsable de enoturismo de la compañía, Sara Arambarri - "con quien desde el primer momento hicimos una conexión"-. Antonio, ha proseguido, le pidió la mano el 30 de enero, "fecha en la que nos conocimos', y lo hizo en Paris, de noche, y junto a la torre Eiffel, y para su sorpresa "el 14 de febrero me dijo que nos casábamos el día del eclipse en Vinícola Real-200 Monges".

Un hecho que "es una locura, algo excepcional, pero de la que estoy encantada", ha afirmado la novia, sentimiento que comparte con su prometido. Ambos, emocionados en este día, han asegurado que asistirán al eclipse vestidos de novios para luego celebrar con su treintena de invitados, que "llevarán colores que evoquen al eclipse a los colores amarillos o blancos rotos", con quienes llevan ya dos días de celebraciones varias.

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"ENAMORADOS DE FINCA 'LOS FRAILES'"

La responsable de enoturismo de 'Vinícola Real-200 Monges', Sara Arambarri, por su parte, ha recordado que conoció a la pareja "hace cinco años" cuando vinieron por primera a la bodega, y después "han seguido viniendo a muchos eventos de los que organizamos".

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En ese primer encuentro "la pareja se estaba conociendo y durante estos años he ido viendo como surgía algo especial", hasta el punto de que, Antonio le dijo a Arambarri que "iba a pedir la mano de Alejandra", y que querían casarse en la bodega riojana.

Esto venía motivado, porque en una de las ocasiones que estaban en 'Vinícola Real-200 Monges', "me acompañaron a la finca 'Los Frailes' a recoger alguna cosa, y se quedaron totalmente enamorados del lugar", que es donde han decidido contraer segundas nupcias una vez que acaba el eclipse.

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'ECLIPSE BARROCO-200 MONGES'

Se da la circunstancia que cuando decidieron que querían casarse en la bodega riojana, Arambarri había organizado ya el evento 'Eclipse Barroco -200 Monges', inspirado "en uno de los momentos mas bellos" de la película 'Farinelli', cuando acompañado de Felipe V "están contemplando un eclipse solar, y el rey, tomando su mano, le pide al cantante que "¡Recupere el sol!". Ante ello, el célebre cantante 'castrato' empieza a interpretar el aria 'Alto Glove' de la ópera 'Polifemo' de Nicola Porpora.

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De hecho, para recrear ese momento, el contratenor riojano Diego Fuertes, acompañado del cuarteto de cuerda 'Coppelia', interpretará una serie de piezas musicales al estilo de la película dirigida por Gérard Corbiau.

Tras ello, la casi treintena de asistentes a la boda se trasladarán al interior de la bodega para seguir con la celebración, mientras que los participantes en la actividad proseguirán con la fiesta barroca.