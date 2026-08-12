LaLiga implantará el Balón Conectado en todos sus partidos

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LaLiga EA SPORTS se convertirá a partir de la primera jornada de la temporada 2026/27 en la primera competición nacional profesional de fútbol del mundo en implantar el Balón Conectado en todos sus partidos, una tecnología desarrollada por PUMA y KINEXON que estará integrada con los sistemas VAR y de fuera de juego semiautomático (SAOT) para ayudar al estamento arbitral.

El sistema permitirá disponer en tiempo real de información sobre la posición del balón y el instante exacto de cada contacto, con el objetivo de aportar mayor precisión y objetividad en determinadas decisiones arbitrales. La tecnología podrá ser especialmente útil en acciones de fuera de juego, manos, desvíos, saques de esquina o situaciones de doble toque, entre otras jugadas en las que resulte relevante determinar el momento preciso del contacto.

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El Balón Conectado incorpora un sensor de radiofrecuencia desarrollado por KINEXON en el interior del balón oficial de PUMA, cuya señal será captada mediante una red de alrededor de doce antenas instaladas en cada estadio. Según LALIGA, las pruebas realizadas han confirmado que la tecnología no modifica el comportamiento del balón ni afecta a su tacto, trayectoria, peso o equilibrio.

Uno de los elementos del sistema será el denominado 'heartbeat' o 'latido', una señal que identifica el momento exacto en que se produce el contacto con el balón y que también podrá integrarse en las retransmisiones. LALIGA prevé acompañarla de gráficos y visualizaciones para facilitar la comprensión de las jugadas y ofrecer a espectadores y comentaristas información adicional durante los partidos.

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La implantación también permitirá crear xBALL, una nueva capa oficial de datos de LALIGA que servirá para ampliar las retransmisiones y los productos digitales. Entre otras posibilidades, permitirá mostrar progresivamente datos como la velocidad exacta de los disparos, el efecto aplicado al balón o la trayectoria de determinadas acciones, además de abrir la puerta a futuras experiencias de segunda pantalla.

El proyecto contará con un protocolo específico de preparación, verificación, custodia y gestión de los balones, además de formación para árbitros y responsables del VAR a cargo del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Cada encuentro dispondrá de 14 balones conectados: uno en juego, otro bajo control del cuarto árbitro y otros doce distribuidos en posiciones fijas alrededor del terreno de juego.

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Los balones conectados se utilizarán exclusivamente durante los partidos oficiales y no en calentamientos ni entrenamientos. Tras su implantación en LALIGA EA SPORTS esta temporada, está previsto que la tecnología llegue también a LALIGA HYPERMOTION a partir de la campaña 2027/28.