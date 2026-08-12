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La inflación interanual en EEUU bajó una décima en julio al 3,4% por caídas en los precios de la energía

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Washington, 12 ago (EFE).- El índice de precios de consumo (IPC) de EE.UU. bajó en julio una décima hasta el 3,4 % por la caída de los precios de la energía y en consonancia con los pronósticos de los analistas, que preveían una continuación en el abaratamiento de los combustibles tras el pico provocado por la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, bajó al 2,5 %, una décima menos que en junio, informó este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS, en sus siglas en ingles).

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