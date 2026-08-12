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La china Tencent gana 14.655 millones hasta junio, un 10% más

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El gigante tecnológico chino Tencent se anotó un beneficio neto atribuido de 114.115 millones de yuanes (14.655 millones de euros) en la primera mitad de 2026, lo que equivale a un avance del 10% en comparación con el resultado contabilizado un año antes.

Los ingresos semestrales sumaron 401.243 millones de yuanes (51.528 millones de euros), un 10% más, incluyendo un crecimiento del 6% en la división de videojuegos y redes sociales, hasta los 194.524 millones de yuanes (24.981 millones de euros).

De su lado, el área de 'fintech' y servicios para empresas reportó 120.171 millones de yuanes (15.432 millones de euros), un 8,8% más, mientras que el negocio publicitario aumentó un 20,9% su cifra de negocio, hasta 81.736 millones de yuanes (10.497 millones de euros).

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En el segundo trimestre, las ganancias de Tencent alcanzaron los 56.022 millones de yuanes (7.194 millones de euros), un 0,7% más, al tiempo que la facturación creció un 11% interanual, hasta los 204.785 millones de yuanes (26.299 millones de euros).

Al cierre del ecuador del año, el número de usuarios mensuales activos de la 'app' de mensajería instantánea WeChat era de 1.439 millones, equivalente a un alza interanual del 2% y del 0,5% respecto de los 1.432 millones del primer trimestre de 2026.

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"Al entrar en el tercer trimestre del año, estamos logrando avances sustanciales en la construcción de un nuevo Tencent impulsado por la IA en términos de inteligencia, aplicaciones e infraestructura", comentó Ma Huateng, presidente y consejero delegado de Tencent.

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