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Infografías del martes 11 de agosto de 2026

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COLOMBIA TERREMOTO - El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia deja al menos 240 muertos y 668 heridos. Cali y Pereira concentran la mayoría de las víctimas mortales, mientras varias ciudades del país permanecen en alerta roja por los daños.

FÚTBOL SUPERCOPA PSG-ASTON VILLA - Previa de la Supercopa de Europa.

POLIDEPORTIVO LONGEVIDAD - La élite deportiva desafía cada vez más al calendario. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric y Marcelinho Huertas prolongan sus carreras hasta edades antes poco habituales en el deporte de alto nivel. La tecnología, la preparación individualizada y el cuidado físico explican parte de una longevidad antes excepcional. EFE

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