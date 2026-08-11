El mercado transaccional de Brasil ejecutó hasta julio 744 fusiones y adquisiciones por 31.170 millones

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El mercado transaccional de Brasil ejecutó hasta julio 744 fusiones y adquisiciones valoradas en 186.200 billones de reales (31.170 millones de euros), un 30% menos en el número de operaciones y un 7% más en el capital movilizado, respectivamente.

Según el informe elaborado por TTR Data, del total de las transacciones, el 43% tiene los importes revelados y el 76% de las operaciones ya se han completado.

Solo en julio se registraron 88 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y concluidas, por un sumatorio de 6.500 millones de reales (1.088 millones de euros).

El sector de internet, software y servicios informáticos fue el más activo, con 121 transacciones, seguido del sector inmobiliario, con 117.

Las empresas brasileñas se han centrado principalmente en Estados Unidos y México, donde han realizado 11 y seis operaciones, respectivamente. De su lado, Estados Unidos lideró las inversiones en Brasil, con 78 operaciones.

ÁREAS DE INVERSIÓN

En el segmento de capital riesgo, se anotaron 51 operaciones por un total de 34.300 millones de reales (5.742 millones de euros), un 13% menos en el volumen de operaciones.

TTR constató que hubo 117 rondas de inversión de capital riesgo por 7.400 millones de reales (1.239 millones de euros), lo que supone un retroceso en las compraventas del 47%.

Por último, las adquisiciones de activos ascendieron a 189 transacciones por 27.700 millones de reales (4.637 millones de euros), un 3% menos de operaciones.