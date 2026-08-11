Bruselas descarta riesgos de suministro eléctrico pese al calor y la sequía, pero prevé una semana "ajustada"

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La Comisión Europea ha descartado este martes riesgos a corto plazo para el suministro eléctrico en Europa pese a las olas de calor y la sequía que afectan a algunas zonas del continente, aunque ha advertido de que la situación seguirá siendo "ajustada" durante la próxima semana.

Así lo han constatado expertos del Ejecutivo comunitario, los Estados miembro, Ucrania, Moldavia, la Secretaría de la Comunidad de la Energía y la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (ENTSO-E) durante una reunión extraordinaria del Grupo de Coordinación de Electricidad convocada para evaluar la seguridad energética ante las condiciones meteorológicas extremas.

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En concreto, la generación eléctrica se ha reducido en algunos países de la UE como consecuencia de los bajos niveles de agua o de sus elevadas temperaturas, si bien Bruselas ha destacado que la coordinación entre los Estados miembro y el mercado único permiten trasladar electricidad hacia las zonas donde existe una mayor necesidad.

LA SOLAR ALIVIA LA PRESIÓN SOBRE LOS PRECIOS

Por otro lado, la elevada generación de energía solar ha sido "muy significativa" y ha contribuido a "aliviar la presión" sobre los precios de la electricidad durante las horas centrales del día, según han destacado los expertos.

Bruselas ha advertido, no obstante, de que el despliegue de sistemas de almacenamiento sigue siendo "crítico" para garantizar que el excedente producido en las horas de máxima generación solar pueda utilizarse durante los picos de consumo de la tarde.

Los participantes de la reunión han puesto también en valor las medidas voluntarias adoptadas para actuar sobre la demanda en algunos Estados miembro, especialmente en Hungría, donde han demostrado su "valor añadido" para ayudar al sistema eléctrico cuando existe un equilibrio ajustado entre la generación y el consumo.

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PREPARATIVOS ANTE EL ECLIPSE SOLAR

Durante el cuentro, ENTSO-E ha informado además de los preparativos que están llevando a cabo los operadores de las redes de transporte ante el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto, dada la "reducción de la generación solar" prevista durante el fenómeno.

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La Comisión ha asegurado que seguirá supervisando la situación en toda Europa y apoyará una actuación coordinada "cuando sea necesario", para lo que mantendrá una comunicación regular con todas las partes.