BBVA destina 3.500 kits de alimentos y aseo para apoyar a los afectados por el terremoto en Colombia

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BBVA ha anunciado este martes que destinará 3.500 'kits' de alimentos y aseo para apoyar a los afectados por el terremoto en Colombia. Cada kit incluye alimentos no perecederos como arroz, granos, aceite y enlatados, así como artículos esenciales de aseo personal e higiene.

Según la entidad, las ayudas serán canalizadas a través de los Bancos de Alimentos de las regiones afectadas para facilitar una distribución ágil entre las comunidades y familias afectadas por la emergencia. La entrega se realizará en ciudades como Quibdó e Istmina, en Chocó; Buenaventura y Cali en el Valle del Cauca; Pereira en Risaralda y Manizales en Caldas, inicialmente.

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"En momentos como este, nuestra prioridad es estar cerca de las personas. Queremos que estas ayudas lleguen rápidamente a las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias del sismo y contribuir a atender algunas de sus necesidades más urgentes. Colombia siempre ha contado con BBVA y hoy queremos acompañar, una vez más, a quienes más nos necesitan", ha afirmado el presidente ejecutivo de BBVA Colombia, Mario Pardo Bayona.