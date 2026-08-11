Agencias
Agregar Infobae enGoogle

BBVA destina 3.500 kits de alimentos y aseo para apoyar a los afectados por el terremoto en Colombia

Imagen UKPJCYJUDFEDHNIJ6ZCCCGUAB4
Guardar

BBVA ha anunciado este martes que destinará 3.500 'kits' de alimentos y aseo para apoyar a los afectados por el terremoto en Colombia. Cada kit incluye alimentos no perecederos como arroz, granos, aceite y enlatados, así como artículos esenciales de aseo personal e higiene.

Según la entidad, las ayudas serán canalizadas a través de los Bancos de Alimentos de las regiones afectadas para facilitar una distribución ágil entre las comunidades y familias afectadas por la emergencia. La entrega se realizará en ciudades como Quibdó e Istmina, en Chocó; Buenaventura y Cali en el Valle del Cauca; Pereira en Risaralda y Manizales en Caldas, inicialmente.

PUBLICIDAD

"En momentos como este, nuestra prioridad es estar cerca de las personas. Queremos que estas ayudas lleguen rápidamente a las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias del sismo y contribuir a atender algunas de sus necesidades más urgentes. Colombia siempre ha contado con BBVA y hoy queremos acompañar, una vez más, a quienes más nos necesitan", ha afirmado el presidente ejecutivo de BBVA Colombia, Mario Pardo Bayona.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Más de 100 estudiantes detenidos en el noreste de India por irregularidades en exámenes de oposiciones

Más de 100 estudiantes detenidos en el noreste de India por irregularidades en exámenes de oposiciones

Merche, Argentina y la Chirigota del Bizcocho, en el cartel de las Fiestas del Carmen de Punta

Merche, Argentina y la Chirigota del Bizcocho, en el cartel de las Fiestas del Carmen de Punta

De la Espriella visita Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto

Infobae

Refuerzan vigilancia policial en la Baixa de Lisboa tras turista herida por bala perdida

Infobae

"Me parte el corazón", expresa Infantino al sumarse a la solidaridad con Colombia

Infobae