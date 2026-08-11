Agenda informativa multisoporte América para el martes 11 de agosto 2026

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COLOMBIA

- Organismos de rescate y voluntarios buscan entre los escombros de inmuebles colapsados a víctimas atrapadas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en la víspera y deja al menos 240 personas muertas y 668 más heridas. (Foto) (Video)

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- Colombia recuerda con una eucaristía y otras actividades el primer aniversario de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. (Foto) (Video)

ESTADOS UNIDOS

- Un tribunal de Nueva York celebra una audiencia de preparación del juicio estatal contra Luigi Mangione, acusado de matar al consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson. (foto) (video)

- Las primarias que se celebran en varios estados de EE.UU., con especial atención en Wisconsin y la posible victoria de la socialista Francesca Hong, supondrán un nuevo examen para el Partido Demócrata.

- El Partido Republicano celebra sus primarias en Carolina del Sur para reemplazar al fallecido senador Lindsey Graham y su hermana Darline Graham, quien lo sustituye con el apoyo del presidente Trump.

- Un congresista federal apoyado por Donald Trump; un ultraderechista que pide impuestos a los modelos de OnlyFans, y un exrepublicano convertido en demócrata son los principales aspirantes a gobernador de Florida. (foto)

MÉXICO

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (Foto) (Video)

- La polémica prueba de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se repetirá este miércoles, esta vez de manera presencial y bajo vigilancia. (Foto) (Video)

- Organizaciones civiles presentan el ‘Informe sobre el desplazamiento forzado interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación. Mayo 2026’. (Foto)

- México desplegó al menos 46 bases de operaciones para proteger la inspección, producción y exportación de aguacate en Michoacán, tras una alerta de seguridad de EE.UU. la pasada semana.

- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la actividad industrial de junio.

VENEZUELA

- El Gobierno de Venezuela anunció que acordó con Israel un mecanismo de coordinación que permita la prestación de servicios consulares en ambas naciones, luego de que una delegación humanitaria estuviera en el país por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

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- El chavismo y la oposición llegan a la penúltima reunión del primer ciclo de diálogo, impulsado por Estados Unidos, sin reportar avances en los temas clave.

PERÚ

- Tres sismos de magnitud 4 remecieron este martes la región de Piura, en el norte de Perú, fronteriza con Ecuador, en un lapso de una hora, sin que se reporten víctimas hasta el momento.

- El gobierno nombra a la diplomática Alicia María Espinoza Paredes como nueva cónsul general del Perú en Venezuela, tras el restablecimiento progresivo de las relaciones bilaterales suspendidas en 2024.

- El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú, general Luis Vásquez, ofrece una rueda de prensa sobre las previsiones ante la llegada del fenómeno climatológico El Niño y el próximo simulacro nacional de sismo.

PUERTO RICO

- El hidrometeorólogo Emanuel Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología de San Juan, advierte que las condiciones de sequía y el racionamiento de agua en Puerto Rico podrían durar hasta finales de año. (Foto) (Video)

El SALVADOR

- Celia Medrano, experta en migración, aborda la situación de los casi 150.000 menores, hijos de salvadoreños beneficiados en EE.UU. por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que se verán afectados por el fin del amparo.

BRASIL

- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en julio.

- El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en que definió la nueva tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana.

- El brasileño BTG Pactual, el mayor banco de inversiones de América Latina, presenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026.

- La empresa brasileña Taurus, uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, presenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026.

- La cantante española Rosalía ofrece su segundo concierto en la ciudad brasileña de Río de Janeiro en el marco de su gira mundial 'Lux Tour'.

ARGENTINA

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona.

- La serie 'Moria', que se estrena el viernes en Netflix y cuenta la vida de la actriz y diva popular argentina Moria Casán, se presenta en Buenos Aires con la presencia de sus actrices. (Foto) (Video)

PARAGUAY

- El Banco Central de Paraguay (BCP) presenta el informe de la inflación del país en el mes de julio de 2026.

DEPORTES

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la final de los Juegos Patrióticos en Ohio, una competición deportiva juvenil con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

Argentina.- El argentino Estudiantes recibe al chileno Universidad Católica en el duelo de ida de esta llave de los octavos de final de la Copa Libertadores de fútbol. (Foto)

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Platense y el chileno Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de la Conmebol.

Argentina.- El argentino Boca Juniors recibe al paraguayo Recoleta en el duelo de ida de esta llave por los octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol. (Foto)

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Tigre y el uruguayo Montevideo City Torque por la ida de esta llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana de fúrbol.

Bolivia.- El Bolívar recibe en La Paz al Sao Paulo brasileño, en el partido de ida de la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol. (Foto)

Brasil.- Fluminense recibe a Independiente Rivadavia en el partido de ida de esta llave de los octavos de final de la Copa Libertadores de la Conmebol, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. (Foto)

Honduras.- Previa del partido entre el Motagua de Honduras y el Cartaginés de Costa Rica, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Panamá.- El Plaza Amador panameño recibe al Xelajú de Guatemala en duelo del grupo A en la tercera fecha de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf. (Foto)

Costa Rica.- El Saprissa costarricense recibe al Mixco guatemalteco en partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf. (Foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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