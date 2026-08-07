Carmen Borrego, rotunda sobre su relación con Terelu Campos: "Ese vínculo no se va a romper"

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Las últimas semanas han vuelto a situar al clan Campos en el centro de la actualidad. Después del reciente acercamiento entre Carmen Borrego y Terelu Campos, y de las especulaciones sobre el verdadero estado de su relación, la colaboradora ha querido zanjar cualquier duda sobre el vínculo que mantiene con su hermana y sobre la relación que unía a María Teresa Campos con Rocío Carrasco.

Lejos de alimentar la polémica, ha sido tajante al responder a quienes cuestionan la unión entre ambas. "Que se quieren cargar un vínculo, que ese vínculo no se va a romper", ha asegurado con firmeza, dejando claro que, pese a las diferencias que puedan surgir entre ellas, el lazo familiar permanece intacto.

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También ha querido desmentir las teorías que apuntan a una supuesta mala relación entre su madre y la hija de Rocío Jurado. "De verdad, mi madre y Rocío han sido uña y carne siempre", ha afirmado, reivindicando la estrecha amistad que mantuvieron durante años.

Además, ha hablado de uno de los momentos más delicados que ha vivido recientemente la familia: la muerte de Lula, la perra que acompañó durante mucho tiempo a María Teresa Campos y que terminó convirtiéndose en un miembro más del clan. "Era de Terelu, lo que pasa es que pasó mucho tiempo con mi madre. La verdad es que los animales te dan un gran palo cuando se van", ha explicado.

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Según ha recordado, fue ella quien regaló a Lula a su hermana durante el programa Las Campos, aunque más tarde la mascota pasó largas temporadas junto a María Teresa, con quien desarrolló un vínculo muy especial. "Mi madre se encaprichó y la verdad es que yo siempre he dicho: 'Ay, si Lula hablara'. Fue un poco la confesor de mi madre y luego volvió con Terelu", ha contado con emoción.

La colaboradora ha reconocido que la pérdida ha afectado especialmente a su hermana. "Terelu la ha pasado mal. Ha sido un mal trago para todos", ha confesado, reflejando el profundo cariño que toda la familia sentía por la perra, que durante años fue testigo silencioso de muchos de los momentos más íntimos de María Teresa Campos y de sus hijas.

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