Agencias
Agregar Infobae enGoogle

El 29,6% españoles compró entradas 'online' para conciertos al menos una vez en tres meses, superando la media europea

Imagen GOIFVDDO6ZFHHDYOEIWMRTEMEA
Guardar

El 29,6% de los ciudadanos españoles compró entradas 'online' para conciertos al menos una vez en tres meses durante el pasado año 2025, lo que supera la media de los ciudadanos de la Unión Europea, que se sitúa en el 26,8%.

Así se desprende de la encuesta anual sobre el uso de las TIC en los hogares y por parte de particulares que hace la UE. De hecho, la cifra europea ha supuesto un aumento de 3,8 puntos porcentuales con respecto a 2024.

PUBLICIDAD

Entre los países de la UE, Irlanda registró el porcentaje más alto, llegando a ser un 51,5% de su población quienes compraron entradas en tres meses.

Así, se coloca por delante de Países Bajos (48,1 %) y Dinamarca (47,9 %). Aunque no pertenece a la UE, Noruega alcanzó el 50,3%. También destacan Finlandia, Suiza, Grecia y República Checa.

Por otro lado, los porcentajes más bajos de compra en Internet se encontraron en Bulgaria (11,4 %), Rumanía (12,6 %) e Italia (14,2 %).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pakistán suspende a los policías de una comisaría por violación a mujer con discapacidad

Infobae

La Justicia rusa declara cómplices de crímenes nazis a héroes nacionalistas ucranianos

Infobae

Finlandia se solidariza con España ahora que la situación en Ceuta se ha calmado

Infobae

Panamá expulsa a un cubano-estadounidense buscado en EE.UU. por narcotráfico

Infobae

El Gobierno argentino ordena a trabajadores de puertos en huelga acabar con la protesta

Infobae