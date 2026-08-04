El 29,6% españoles compró entradas 'online' para conciertos al menos una vez en tres meses, superando la media europea

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El 29,6% de los ciudadanos españoles compró entradas 'online' para conciertos al menos una vez en tres meses durante el pasado año 2025, lo que supera la media de los ciudadanos de la Unión Europea, que se sitúa en el 26,8%.

Así se desprende de la encuesta anual sobre el uso de las TIC en los hogares y por parte de particulares que hace la UE. De hecho, la cifra europea ha supuesto un aumento de 3,8 puntos porcentuales con respecto a 2024.

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Entre los países de la UE, Irlanda registró el porcentaje más alto, llegando a ser un 51,5% de su población quienes compraron entradas en tres meses.

Así, se coloca por delante de Países Bajos (48,1 %) y Dinamarca (47,9 %). Aunque no pertenece a la UE, Noruega alcanzó el 50,3%. También destacan Finlandia, Suiza, Grecia y República Checa.

Por otro lado, los porcentajes más bajos de compra en Internet se encontraron en Bulgaria (11,4 %), Rumanía (12,6 %) e Italia (14,2 %).