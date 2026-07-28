Barclays eleva un 19% el beneficio hasta junio, con 4.902 millones

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El banco británico Barclays registró un beneficio neto atribuido de 4.191 millones de libras esterlinas (4.902 millones de euros) en los seis primeros meses de 2026, lo que representa un avance del 19% en relación al resultado contabilizado en el mismo periodo del año anterior por la entidad, que lanzará un nuevo plan de recompra de acciones de 1.000 millones de libras (1.170 millones de euros).

La cifra de negocio de Barclays alcanzó hasta junio un total de 16.501 millones de libras (19.300 millones de euros), un 11% por encima de los ingresos del primer semestre de 2025, mientras que las provisiones por riesgo de crédito aumentaron un 25,4%, hasta 1.394 millones de libras (1.630 millones de euros).

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En concreto, los ingresos netos por intereses aumentaron en el periodo un 9% interanual, hasta 7.658 millones de libras (8.957 millones de euros), mientras que los ingresos por comisiones crecieron un 7,5%, hasta 3.959 millones de libras (4.631 millones de euros). Asimismo, los ingresos por intermediación sumaron en el semestre 4.623 millones de libras (5.407 millones de euros), un 10,8% más.

Entre abril y junio, Barclays se anotó un beneficio neto atribuido de 2.259 millones de libras (2.642 millones de euros), un 36% por encima del resultado contabilizado en el segundo trimestre de 2025, mientras que la cifra de negocio aumentó un 16%, hasta 8.338 millones de libras (9.752 millones de euros).

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"Contamos con un sólido ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) del 14,3%, por encima de nuestro rango objetivo del 13% al 14%", destacó el consejero delegado de Barclays, C. S. Venkatakrishnan.

Asimismo, la entidad ha anunciado su intención de iniciar una recompra de acciones por un importe de hasta 1.000 millones de libras esterlinas en el tercer trimestre de 2026.

De cara al conjunto del ejercicio, Barclays ha revisado ligeramente al alza su previsión de ingresos, hasta aproximadamente 31.500 millones de libras esterlinas (36.845 millones de euros).