Peña dice que el partido oficialista va a "coloradizar" Paraguay en elecciones municipales

Asunción, 25 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este sábado que el gobernante Partido Colorado, la mayor fuerza política del país, quiere "coloradizar" la nación suramericana, al expresar su confianza en que la agrupación triunfará en las elecciones de octubre próximo en la que se renovarán los cargos de las 263 intendencias (alcaldías) del país y sus juntas municipales.

"¿Queremos coloradizar el Paraguay? Yo les digo fuerte y claro, sí queremos coloradizar el Paraguay", dijo Peña durante un discurso en un acto de presentación de los 263 candidatos a alcaldes y 2.832 aspirantes a concejales que representarán en los comicios a la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado.

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En un llamado a la unidad partidaria, el mandatario aseguró que los candidatos a alcaldes colorados "no son los candidatos de un líder", ni de un movimiento, sino "del pueblo", quienes "ganaron el derecho de poder dirigir sus municipios" al haber triunfado en las elecciones internas de la ANR del pasado 7 de junio.

"Trabajando unidos siempre vamos a ser más fuertes, trabajando en conjunto siempre vamos a tener lugar para todos, y de la mano del Partido Colorado seguiremos gobernando en lo largo y ancho de toda la República del Paraguay", agregó el presidente en la asamblea celebrada en la ciudad paraguaya de Luque (centro) y ante unos 2.800 correligionarios, según datos de la ANR.

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Durante su discurso, el presidente de la ANR y exmandatario paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) coincidió con Peña en su deseo de unidad dentro del partido para no desaprovechar "esta oportunidad" de ganar las próximas elecciones.

"Sí queremos coloradizar toda la república. Por la salud del Paraguay, que sea colorado de punta a punta", sostuvo el político de 70 años, quien es considerado el mentor político de Peña.

Este acto del Partido Colorado, la formación más grande de Paraguay con más de 2,8 millones de afiliados, reunió a los representantes de todos los movimientos internos, incluidos varios líderes disidentes.

En ellos, la senadora Lilian Samaniego, quien destacó, en declaraciones a la prensa, la "unidad en la diversidad" del coloradismo, aunque también demandó "igualdad de condiciones" para respaldar a todos los candidatos con miras a ganar "la mayoría de los municipios".

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Los candidatos del movimiento interno Honor Colorado, liderado por Cartes, ganaron las elecciones internas de junio pasado en 240 de los 263 distritos del país.

En las últimas elecciones municipales de 2021, el Partido Colorado ganó en 162 distritos del país, equivalente a más del 60 % de los municipios.

El 16 de julio pasado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay (TSJE) informó del inicio del periodo de propaganda para los comicios municipales que se celebrarán el próximo 4 de octubre, para renovar a las autoridades locales que gobernarán entre 2026 y 2031.EFE

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